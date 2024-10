Đặt mua sổ đỏ giả trên mạng rồi đem cầm lấy 400 triệu đồng 18/10/2024 11:37

Ngày 18-10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bốn tháng bị can Đoàn Văn Tuyên (28 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Trị).

Bị can Tuyên bị Công an bắt tạm giam để điều tra tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đoàn Văn Tuyên bị Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, năm 2020, Tuyên có đứng tên sở hữu quyền sử dụng đất một thửa đất tại TP Phú Quốc. Tuy nhiên, tháng 4-2023, Tuyên đã ký công chứng ủy quyền sở hữu thửa đất trên cho ông NAT (quê quán TP Hà Nội), để thế chấp vay số tiền là 2 tỉ đồng.

Sau đó, do không có khả năng thanh toán tiền đã vay cho ông T, Tuyên đã mất quyền sở hữu thửa đất nói trên.

Do nợ nần nhiều người, nên Tuyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền trả nợ. Tháng 8-2023, Tuyên đã lên mạng đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giống như giấy của Tuyên đứng tên trước đó.

Sau khi nhận được giấy giả, tháng 9-2023, Tuyên đến TP Phú Quốc liên hệ với ông THQ để cầm cố thửa đất cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, với số tiền 400 triệu đồng.

Do biết trước đây biết Tuyên có đứng tên sở hữu thửa đất trên, nên khi Tuyên đưa giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, ông Q đã không nghi ngờ và đồng ý cầm cố.

Sau khi nhận được tiền, Tuyên đem đi trả nợ và tiêu xài hết, rồi bỏ trốn. Khi phát hiện vụ việc, ông Q đã tố cáo hành vi của Tuyên đến cơ quan Công an.