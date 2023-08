Đây là cách để chữa đau đầu do căng thẳng

(PLO)- Hãy làm theo những lời khuyên sau để giúp giảm đau đầu do căng thẳng.

Theo Doctor NDTV, đau đầu do căng thẳng còn được gọi là TTH là loại đau đầu được coi là có mức độ đau từ nhẹ đến trung bình. Nó cũng được mô tả là cơn đau đầu có thể gây ra cảm giác căng cứng quanh đầu. May mắn thay, bạn có thể chữa khỏi hoặc giảm bớt cơn đau đầu do căng thẳng thông qua một số mẹo nhất định.

Dưới đây là những lời khuyên giúp chữa và giảm đau đầu do căng thẳng:

Chườm lạnh hoặc chườm nóng

Chườm túi lạnh hoặc nóng lên vùng bị ảnh hưởng có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng. Túi chườm lạnh hoạt động bằng cách làm tê vùng và giảm viêm, trong khi túi chườm nóng giúp thư giãn các cơ đang căng và cải thiện lưu lượng máu. Việc xen kẽ giữa các gói nóng và lạnh có thể giúp giảm đau bằng cách kích thích tuần hoàn.

Hạn chế hoặc tránh các tác nhân kích thích

Một số loại thực phẩm, đồ uống hoặc các yếu tố môi trường có thể gây đau đầu do căng thẳng ở một số người.

Các tác nhân phổ biến bao gồm caffeine, rượu, thực phẩm chế biến sẵn, đèn sáng, tiếng ồn lớn và mùi nồng. Xác định và tránh những tác nhân này có thể giúp ngăn ngừa chứng đau đầu xảy ra. Có thể hữu ích nếu ghi nhật ký đau đầu để theo dõi các tác nhân và kiểu mẫu.

Thực hành kỹ thuật thư giãn

Các kỹ thuật như thở sâu, thư giãn cơ dần dần hoặc tưởng tượng có hướng dẫn có thể giúp thư giãn tâm trí và cơ thể, giảm căng thẳng và giảm đau đầu. Những kỹ thuật này hoạt động bằng cách làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và thúc đẩy thư giãn.

Giữ nước

Mất nước có thể gây đau đầu hoặc làm trầm trọng thêm những cơn đau đầu hiện có. Uống đủ nước suốt cả ngày giúp duy trì lượng nước thích hợp và có thể làm giảm tần suất hoặc cường độ của các cơn đau đầu do căng thẳng. Giữ đủ nước sẽ thúc đẩy lưu lượng máu khỏe mạnh và giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Tập thể dục thường xuyên

Tham gia hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tập thể dục giải phóng endorphin, thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng. Nó cũng giúp cải thiện tuần hoàn, giảm căng cơ và cải thiện tâm trạng.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng là tác nhân phổ biến gây đau đầu do căng thẳng. Tìm những cách lành mạnh để kiểm soát căng thẳng, chẳng hạn như thực hành chánh niệm, tham gia vào các sở thích hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu, có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm tần suất đau đầu. Kỹ thuật quản lý căng thẳng hoạt động bằng cách làm dịu tâm trí, giảm căng cơ và thúc đẩy thư giãn.

Cải thiện thói quen ngủ

Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ kém chất lượng có thể góp phần gây ra chứng đau đầu do căng thẳng. Thiết lập thói quen ngủ đều đặn, tạo môi trường ngủ thoải mái và thực hành vệ sinh giấc ngủ tốt có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm tần suất đau đầu. Ngủ đủ giấc cho phép cơ thể tự sửa chữa và phục hồi, giảm căng cơ và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Xem xét các liệu pháp thay thế

Một số người thấy giảm đau đầu do căng thẳng thông qua các liệu pháp thay thế như châm cứu, xoa bóp, điều chỉnh chỉnh hình hoặc bổ sung thảo dược. Những liệu pháp này hoạt động bằng cách giảm căng cơ, cải thiện lưu lượng máu và cân bằng năng lượng của cơ thể. Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi thử bất kỳ liệu pháp thay thế nào, theo Doctor NDTV.

NHẬT LINH