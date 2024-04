Để doanh nghiệp kêu thiếu điện sẽ bị đề nghị xử lý

Sáng 5-4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp (DN) đầu tư hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp. Tại hội nghị, nhiều DN đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP, trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, hạ tầng điện, nước, đường sá, điều kiện về PCCC…

Tại hội nghị, ông Uchida, Công ty Terumo Việt Nam (Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh), bày tỏ lo lắng với tình trạng thiếu điện, ảnh hưởng tới sản xuất của công ty. Theo đó, ông Uchida mong UBND TP Hà Nội đưa ra những chỉ đạo, điều hành để đảm bảo việc cung cấp điện cho DN một cách đầy đủ và ổn định.

Trả lời về kiến nghị này, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) Nguyễn Anh Tuấn cho hay hè năm 2023 đã có sáu lần mất điện do sự cố. Năm nay phía EVN đã có các phương án chuẩn bị để ứng phó. Ông Tuấn cũng đề nghị các DN điều chỉnh lịch hoạt động tránh giờ cao điểm, sử dụng điện tiết kiệm.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói điện lực là ngành dọc do Bộ Công Thương quản lý, vì vậy Hà Nội không thể chỉ đạo, điều hành trực tiếp. Tuy vậy, ông Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể thiếu điện vì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động của DN.

“Rất nhiều DN năm ngoái vì cắt điện đã ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sản xuất, kinh doanh. Nhiều ý kiến đã phản ánh với cả các đồng chí trong Bộ Chính trị…” - Chủ tịch TP Hà Nội nói và đề nghị ngành điện phải đảm bảo nguồn điện cho các DN hoạt động. Nếu cắt điện để xử lý sự cố cũng phải thông báo trước để DN thu xếp phương án dự phòng nếu không sẽ “rất nguy hiểm”.

Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị EVN Hà Nội báo cáo Bộ Công Thương về phương pháp điều hành vì thực tế có tình trạng “DN xếp hàng xin bán điện cho Nhà nước”. Đồng thời, ông cũng lưu ý với lãnh đạo EVN Hà Nội: “Năm nay để thiếu điện, để DN kêu, tôi sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét về mặt đảng viên”.

Góp ý tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Quế, Tổng Giám đốc Công ty Phong Nam - Sinhrose, cho biết hiện nay chiều cao xây dựng của các nhà xưởng trong KCN Quang Minh (mở rộng) chỉ cho phép xây cao tối đa 13 m, tương ứng với hai tầng nhà xưởng. Điều này làm hệ số sử dụng đất thấp, không mang lại hiệu quả trong sản xuất của DN.

“Hiện nay tại một số tỉnh phía Nam đã cho phép xây dựng nhà xưởng cao tầng, giúp DN có thể tận dụng tối đa mặt bằng để sản xuất. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị TP xem xét cho phép nhà xưởng trong các KCN được xây cao tầng hơn” - bà Quế nói.

Bên cạnh đó, đại diện Công ty Phong Nam cũng cho biết nhiều DN tại KCN Quang Minh đã đề nghị mở rộng đường giao thông, cải thiện tình trạng thoát nước, xem xét các điều kiện về PCCC…

Bà Quế cũng đề nghị TP có ý kiến về việc cung ứng điện và chất lượng điện cho các DN trong KCN hoạt động. “Chúng tôi đề nghị ưu tiên điện cho các DN hoạt động hơn là cắt điện. Đặc biệt là chất lượng điện phải đảm bảo. Năm 2023 do sự cố điện khiến hàng loạt động cơ trong nhà xưởng của chúng tôi bị cháy, rất ảnh hưởng đến sản xuất” - bà Quế nói.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho hay đề xuất nhà xưởng xây cao tầng là đề xuất hợp lý nhằm tăng hệ số sử dụng đất cho các DN. Hiện một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương đã cho phép xây dựng nhà xưởng tới năm tầng. “Tới đây, TP sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh vấn đề này để các DN có thể thuận lợi hơn” - ông Quyền nói.

Đối với hạ tầng giao thông và thoát nước, ông Quyền cũng cho hay TP đã ban hành kế hoạch nâng cấp, cải thiện hạ tầng trong các KCN. “Thời gian tới, các nội dung này sẽ triển khai vừa để tạo thuận lợi cho các DN hoạt động, vừa cải thiện môi trường làm việc cho người lao động”.•

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết rất “ngưỡng mộ, kính trọng” các DN đang đầu tư ở Hà Nội vì đã vượt qua nhiều khó khăn, rất nhiều thủ tục để đầu tư vào TP, tạo ra của cải vật chất, công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động. “Để xây dựng một KCN, DN phải trải qua vô vàn thủ tục với rất nhiều khó khăn. Luật pháp do chúng ta làm ra, biết là nó gây khó khăn cho người dân, DN nhưng chúng ta không sửa. Lỗi do mình chứ do ai” - ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các DN đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội. “Hội nghị hôm nay là để lắng nghe nhưng thực chất là để gặp gỡ tri ân với đóng góp của DN với Hà Nội. Do vậy, TP có trách nhiệm phải giải quyết tất cả vấn đề khó khăn, vướng mắc của DN đang gặp phải trên tinh thần là thực sự tháo gỡ” - ông Thanh nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch TP Hà Nội giao cho từng sở, ngành, địa phương các đầu việc để đôn đốc, giải quyết các kiến nghị của DN về vấn đề quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, xây dựng, hạ tầng điện, nước, lao động…

Về vấn đề thủ tục, Chủ tịch TP Hà Nội khẳng định: “TP sẽ triển khai theo quy trình một cửa, một cửa liên thông, minh bạch, làm sao các nhà đầu tư sơ cấp, thứ cấp, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ được về quy trình, có đầu mối cụ thể… tránh chuyện DN phải chờ đợi”.