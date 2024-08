Đề xuất mở rộng sân bay Côn Đảo 05/08/2024 12:17

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ về phương án đầu tư Cảng Hàng không Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ GTVT kiến nghị tiếp tục triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khu bay bằng nguồn vốn đầu tư công để sớm đưa vào khai thác máy bay code C (A320 và tương đương). Việc nâng cấp, mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong khai thác và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đó, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn tại cảng hàng không Côn Đảo với tổng mức đầu tư khoảng 1.680 tỉ đồng từ nguồn vốn trung hạn từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Dự án sẽ đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu đường cất hạ cánh hiện hữu theo quy hoạch với kích thước 1.830 m x 45 m; xây dựng mới một đường lăn song song và các đường lăn nối; bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn trong khai thác đèn đêm; hệ thống thiết bị hạ cánh đồng bộ.

Bộ GTVT đề xuất mở rộng đường băng sân bay Côn Đảo từ 30m lên 45m. Ảnh: VL.

Hiện nay, đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Côn Đảo được xây dựng từ năm 2004, đến nay khả năng chịu tải kém. Chiều rộng đường cất hạ cánh 30m không đảm bảo tiêu chuẩn khai thác tàu bay code C, chỉ đáp ứng khai thác các loại máy bay như ATR72 và tương đương (Embraer E190/E195 giảm tải).

Các hãng hàng không được khuyến cáo nên khai thác máy bay code C như A320ceo/neo, A319, B737-7/8 để đạt hiệu quả cao nhất về vận chuyển hành khách và hiệu quả đầu tư về hạ tầng. Sân bay Côn Đảo, sau khi nâng cấp, mở rộng ngoài khai thác đường bay nội địa còn có thể khai thác một số đường bay quốc tế tới Đông Nam Á, Bắc Á.

Ngoài ra, đến năm 2030 cần nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu hàng không dân dụng (nhà ga, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật) mới với công suất khoảng 2 triệu lượt khách/năm, ước tính kinh phí đầu tư khoảng 2.100 tỉ đồng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Vì vậy, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, xây dựng Đề án đầu tư khu hàng không dân dụng theo phương thức đối tác PPP để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.