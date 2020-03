Đã có máy xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại Nghệ An

Sáng 30-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết đã lắp đặt, đưa vào hoạt động máy xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR.

Chiếc máy này được Bộ Y tế chuyển giao và tập huấn sử dụng cho cán bộ y tế tỉnh Nghệ An.



Ngày 30-3, Trường Quân sự Quân khu 4 (đóng tại xã Nam Anh và Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang tiếp nhận, cách ly cho những người từ Lào, Thái Lan về quê.

Trung bình mỗi ngày, tại Nghệ An có thể lấy mẫu xét nghiệm cho 25 đến 30 người. Nếu trường hợp xét nghiệm ở Nghệ An cho kết quả dương tính với COVID-19 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp tục gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm thêm một lần nữa, trùng khớp mới công bố kết quả.

Hiện nay, tại Nghệ An có hàng trăm người đang cách ly y tế tại các bệnh viện, cách ly tập trung cho hơn 3.800 người.

*Trước đó, sáng 26-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra mắt phòng xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và COVID-19 bằng kỹ thuật Realtime PCR.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay tại Hà Tĩnh cách ly tại bệnh viện là 192 trường hợp và đang cách ly tập trung cho 5.750 người. Hà Tĩnh hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho hơn 2.500 người đi từ vùng có dịch và từ các địa phương trong nước có bệnh nhân xét nghiệm dương tính về sau ngày 16-3.