Đưa bệnh nhân COVID-19 thứ 57 đến bệnh viện điều trị

Sáng 16-3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đang làm các thủ tục chuyển bệnh nhân thứ 57 dương tính với COVID-19 đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) điều trị.

Bệnh nhân thứ 57 là giới tính nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 9-3, bệnh nhân này đến Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054. Đây là chuyến bay có ca dương tính COVID-19 thứ 46 là nữ tiếp viên hàng không.

Ngày 13-3, bệnh nhân cùng 15 người khách đến Hội An và được cách ly theo dõi y tế tại khu cách ly phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



Ngành y tế tỉnh Quảng Nam đang tiến hành đưa ca dương tính thứ 57 đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Núi Thành điều trị. Ảnh: TN

Được biết, trên chuyến bay VN0054 ngày 9-3 có 21 du khách nước ngoài đến Hội An. Nhận thông tin, ngành chức năng TP Hội An đã chủ động đưa 16 du khách đến Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên và năm du khách đến các khách sạn ở Hội An cách ly, theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Đến 21 giờ 30 ngày 15-3, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 57 là một trong 16 bệnh nhân được cách ly tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là du khách thứ ba dương tính với COVID-19 tại Quảng Nam.