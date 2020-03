Nghệ An cách ly gấp người tiếp xúc khách chuyến bay VN0054

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa ký Công văn hỏa tốc số 1243 "về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19".



Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách hành khách và các đối tượng có liên quan tiếp xúc với các trường hợp đi trên chuyến bay ngày 2-3 số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines xuất phát từ Vương quốc Anh.



Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An khảo sát ba dự án giao thông trọng điểm, mang tính động lực tại Nghệ An vào ngày 6-3.

Yêu cầu cán bộ, nhân viên khai báo chính xác, trung thực về thời gian tiếp xúc với các trường hợp đi trên chuyến bay VN0054 nêu trên và thông báo danh sách cho Sở Y tế, chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú để hướng dẫn theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định và thực hiện khai báo y tế theo mẫu. Phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe cho các đối tượng theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức điều tra, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp đi trên chuyến bay nêu trên để có hướng dẫn theo dõi sức khỏe kịp thời, thực hiện khai báo y tế theo mẫu và tổ chức cách ly y tế theo quy định. Đối với những người tiếp xúc gần trường hợp dương tính với COVID-19 phải tổ chức cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với những người tiếp xúc với người có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (xã/phường/thị trấn) và phải giám sát chặt chẽ hằng ngày tình hình sức khỏe của các đối tượng này. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì đối tượng được cách ly phải lập tức báo cho chính quyền sở tại để tổ chức cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Đối với những người liên quan khác ngoài các đối tượng trên thì lập danh sách và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu thấy có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở) thì chủ động đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát gửi về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An) trước 11 giờ ngày 11-3 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia theo yêu cầu.

Được biết ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, có đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines xuất phát từ Vương quốc Anh về Nội Bài (Hà Nội) sáng 2-3.



Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An.

Chiều 5-3, ông Nguyễn Chí Dũng vào TP Vinh (Nghệ An) dự lễ công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tối 5-3, ông Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác lưu trú tại TP Vinh.

Sáng 6-3, ông Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác Bộ KH&ĐT về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, ông Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Nguyễn Văn Quang (ở xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn) và thăm mô hình trồng bí xanh hiệu quả cao của gia đình ông Bùi Văn Thế (ở xã Thượng Tân Lộc).

Ông Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác trực tiếp khảo sát ba dự án giao thông trọng điểm, mang tính động lực tại Nghệ An như kiểm tra công trình cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dự án đường TP Vinh - thị xã Cửa Lò, nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án đường ven biển đoạn qua thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nối đường ven biển qua Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Cùng đi với ông Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Bộ KH&ĐT có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan ở tỉnh Nghệ An.

Những ngày qua, nhiều lần xét nghiệm cho kết quả ông Nguyễn Chí Dũng âm tính với COVID-19. Khoảng 20 cán bộ, công chức ở tỉnh Nghệ An hiện đang cách ly tại nhà.