Chiều 19-8, ông Hà Thanh Quốc (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam) thông tin về trường hợp thầy NTC (ngụ xã Cẩm An, TP Hội An) là giáo viên trường THPT Nông Sơn nghi nhiễm COVID-19 đi coi thi tốt nghiệp THPT.

Ông Quốc khẳng định: “Trường hợp của thầy C. là do thầy chủ quan, không báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Ngoài thầy C., trường THPT Nông Sơn còn một số giáo viên khác ở vùng đang giãn cách xã hội đã báo cáo và được dừng việc coi thi”, ông Quốc nói.

Về trách nhiệm của lãnh đạo trường THPT Nông Sơn trong việc điều thầy C. đi coi thi. Ông Quốc cho rằng, nhà trường không nắm rõ do hiệu trưởng mới chuyển công tác từ nơi khác về.

“Đúng ra thầy C. phải báo cho thầy hiệu trưởng biết để cho dừng việc coi thi như các giáo viên khác…Nhưng thầy C. chủ quan, khi sự việc vỡ lỡ, thầy C. có xin lỗi tôi”, ông Quốc nói.

Ông Quốc cho hay, sau khi nhận thông tin vợ của thầy C. (BN 981) nhiễm COVID-19, Sở GD&ĐT yêu cầu thầy C. làm đơn báo cáo.

Theo báo cáo, từ ngày 13 đến 17-7, thầy C. đi chăm vợ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khi có thông tin dịch bệnh bùng phát ở Đà Nẵng, ngày 31-7, vợ chồng thầy C. đã đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh.

Tuy nhiên sau đó, vợ chồng thầy C. không nhận được thông báo, quyết định về việc cách ly tập trung hay cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, tình hình sức khoẻ của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường. Tính từ ngày thầy C. đến Bệnh viện Đà Nẵng đến ngày coi thi đã hơn 20 ngày.

Đến ngày 14-8, vợ thầy C. mới được cơ quan y tế địa phương gọi đi lấy mẫu xét nghiệm, ngày 17-8 mới có kết quả dương tính với COVID-19.

Như PLO thông tin, sau khi thầy C. có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính COVID-19, ngành chức năng huyện Nông Sơn đã rà soát có ít nhất 49 F1 là cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Nông Sơn (nơi thầy C giảng dạy-PV) để lấy mẫu xét nghiệm, chờ thực hiện cách ly tập trung.

Ngoài ra, ngành chức năng huyện Phước Sơn cũng đang tổng hợp các trường hợp tiếp xúc gần với thầy C. trong thời gian thầy tham gia coi thi tại trường THPT Khâm Đức.