TP.HCM thông tin thêm về bệnh nhân 589

Ngày 2-8, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 mới là bệnh nhân 589.



Bệnh nhân 589 là bệnh nhân nam, cư ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Ngày 18-7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20 đến 21-7, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An. Trưa ngày 22-7 bệnh nhân dự đi đám cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace. Ngày 23 đến 24-7, bệnh nhân di chuyển đến Huế.

Ngày 25-7, bệnh nhân trở về TP.HCM trên chuyến bay VN119, số ghế 16D.

Ngày 26-7, bệnh nhân ở nhà. Chiều ngày 27-7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường để đăng ký xét nghiệm.

Sáng ngày 28-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau đó trở về cách ly tại nhà. Tối ngày 31-7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV2. Bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị, hiện không có triệu chứng bệnh.

TP đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà.

Ngoài ra, TP cũng cập nhật danh sách hành khách ngồi gần bệnh nhân các chuyến bay; vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân từng lui tới.

Đặc biệt, tại khu dân cư nơi bệnh nhân ở, cơ quan chức năng đã phong tỏa 6 hộ xung quanh nhà bệnh nhân.