Vụ thi công trong dịch còn đánh công an: Xây dựng không phép

Ngày 6-8, ông Hà Đức Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam đã viết báo cáo gửi lên UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) về vụ việc chủ nhà xây dựng sai phép còn chống đối lực lượng thi hành cưỡng chế.



Công an tăng cường để xử lý chủ công trình xây dựng không phép, chống người thi hành công vụ. Ảnh: C.A

Theo đó, sáng 4-8, phường tiếp nhận trình báo của người dân về việc một chủ nhà cho thợ xây dựng trái phép, bất chấp dịch. Sau khi xác minh thông tin thì người xây dựng không phép là ông Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi, ngụ tổ 33, phường Hòa Hiệp Nam).

Tổ công tác đã lập biên bản đối với chủ công trình này về hành vi xây dựng vi phạm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt và không có giấy phép. Ngoài ra, việc xây dựng này đã vi phạm công văn của UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu tạm dừng thi công để chống dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, UBND phường đã chỉ đạo một tổ cơ động làm nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19. Tổ công tác vận động, giải thích để gia đình ông Hướng tự tháo dỡ nhưng gia đình ông không đồng ý còn có những lời lẽ xúc phạm, chống đối.

Tổ công tác lập biên bản xử lý nhưng xét thấy tình hình phức tạp nên xin ý kiến lãnh đạo UBND phường hỗ trợ thêm lực lượng. Sau đó, có 3 cán bộ công an phường gồm thượng úy Trần Quốc Huy, trung úy Lê Đức Thành Tâm và trung úy Phạm Viết Tiến đến hỗ trợ để tháo dỡ công trình.

Khi lực lượng chức năng tháo dỡ thì gia đình gồm ông Hướng, bà Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi, vợ ông Hướng), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, con ông Hướng ), cùng 3 người làm thợ hồ là Nguyễn Ngọc Cường (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng và Phan Xuân Hiếu (cùng 19 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam) dùng tay chân đánh, ném đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Hậu quả, ba chiến sĩ Công an và ông Nguyễn Thương (đội kiểm tra quy tắc phường) bị thương tích trầy xước, sưng nề nhiều nơi.



Cảnh sát hình sự khống chế một người trong nhóm chống người thi hành công vụ. Ảnh: C.A

Sau đó, Công an phường tăng cường thêm lực lượng xuống hiện trường, khống chế nhóm người trên, đưa về trụ sở công an phường. Hiện, công an đang điều tra nhóm người trên về hành vi chống người thi hành công vụ.