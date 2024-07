Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở 6 địa phương 28/07/2024 08:58

Trong tuần qua (từ 22-7 đến 28-7), các địa phương đã điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới.

+ Ban Bí thư đã có quyết định về việc ông Trần Duy Đông thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT và được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: QH

Ông Trần Duy Đông, 45 tuổi, quê Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ Chính sách công tại Nhật Bản, cử nhân kinh tế đầu tư và cử nhân tiếng Anh.

Ông Trần Duy Đông từng đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ quản lý các Khu kinh tế; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

+ UBND TP.HCM đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Song Bảo Kỳ, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở TN&MT giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trương Tiến Triển. Ảnh: HÀ THƯ

Điều động và bổ nhiệm ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam TP.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Như Hải Long, Trưởng phòng Phòng Khoa giáo – Văn xã, Sở KH&ĐT.

VKSND TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng VKSND TP.HCM đối với hai ông là Ngô Phạm Việt - Trưởng phòng Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng và Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng VKSND quận 1.

+ Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, phân công và chỉ định bà Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, phân công ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Quang Hiển (trái) và ông Nguyễn Văn Tuấn (phải). Ảnh: NS

Điều động, phân công ông Phạm Quang Hiển, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cát Hải, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, phân công và chỉ định ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 202-2025.

+ Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Ndu Ha Biên phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VT

Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Ndu Ha Biên, 37 tuổi, quê ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; chuyên môn là cử nhân Lịch sử.

Trước đó, anh Ndu Ha Biên là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

+ Tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam hôm 22-7, các đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an, như: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam rồi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự. Ảnh: VGP phát

+ UBND tỉnh An Giang cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Văn Ly, giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH An Giang đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang.

Điều động bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh An Giang đến công tác tại UBND TP Cần Thơ.