Điều gì xảy ra cho cơ thể khi uống nước chanh mỗi ngày?

(PLO)- Uống một ly nước chanh vào mỗi ngày sẽ tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể.

Nước chanh giúp cân bằng giá trị pH của cơ thể. Nếu cơ thể có nhiều axit sẽ dẫn đến viêm nhiễm, do đó có thể góp phần làm gia tăng một số tình trạng sức khỏe. Do đó, nước chanh ngăn ngừa các tổn thương tiềm ẩn đối với cơ thể chúng ta.

Uống nước chanh ấm được xem là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên tuyệt vời. Mặc dù việc đi vệ sinh thường xuyên hơn đôi khi có thể gây khó chịu, nhưng đây là một cách tuyệt vời để thanh lọc cơ thể. Đi tiểu nhiều hơn có nghĩa là chất độc được thải ra khỏi cơ thể với tốc độ nhanh hơn, từ đó ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngoài ra, uống nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Lý do là axit citric có trong chanh giúp phá vỡ hoặc đào thải sỏi thận nhỏ ra ngoài, thậm chí nó có thể ngăn chặn hoàn toàn sự hình thành sỏi.

Vitamin C chứa trong chanh đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ sắt. Kết hợp thực phẩm giàu vitamin C với thực phẩm giàu chất sắt sẽ tăng tốc khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, do đó ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, tuổi tác và các yếu tố môi trường khác có thể dẫn đến tổn thương da. Và đây là lúc vitamin C, vốn có trong chanh rất nhiều sẽ phát huy tác dụng. Thật vậy, Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, hỗ trợ da và ngăn ngừa nó khỏi bất kỳ tổn thương nào.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của nước chanh là kích thích sản xuất mật, một thành phần thiết yếu giúp tiêu hóa khỏe mạnh. Axit citric có trong nước chanh đã được chứng minh là giúp tăng tiết axit dạ dày, một chất dịch tiêu hóa được sản xuất trong dạ dày giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn.

Xung quanh quả chanh có nhiều chuyện khá hấp dẫn. Chẳng hạn, vào thời vua Louis XIV của Pháp, các quý bà thường dùng chanh để làm hồng môi. Người Ả Rập trồng chanh khắp khu vực Địa Trung Hải vào đầu thế kỷ thứ 2. Ấn Độ là nước sản xuất chanh lớn nhất thế giới với sản lượng gần 3,5 triệu tấn mỗi năm.

Uống nước thời điểm nào sẽ giúp giảm cân nhanh? (PLO)- Nước giúp tăng cường trao đổi chất và kiềm chế sự thèm ăn.

PHƯƠNG MINH

Theo MSN