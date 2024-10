Điều gì xảy ra khi bạn uống bia mỗi ngày? 14/10/2024 15:10

Theo Eat This, Not That, một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ bia một cách hợp lý có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, như cải thiện sức khỏe tim mạch và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, việc uống bia mỗi ngày lại có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Uống bia mỗi ngày có thể gây hại cho sức khỏe. Shutterstock

Hệ quả của việc uống bia mỗi ngày có thể bao gồm tăng cân, các vấn đề về gan, rối loạn giấc ngủ, hệ miễn dịch suy yếu,... Do đó, điều độ là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là những tác động tiềm ẩn của việc uống bia mỗi ngày mà bạn cần lưu ý.

Tăng cân

Bia có nhiều calo rỗng, góp phần gây tăng cân nếu tiêu thụ hàng ngày. Một nghiên cứu được công bố trên National Library of Medicine (NCBI) chỉ ra rằng lượng calo dư thừa, đặc biệt từ carbohydrate trong bia, có thể khiến tăng cân nhanh chóng. Tăng cân kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm béo phì và các biến chứng liên quan.

Theo Michael Masi, huấn luyện viên cá nhân tại Garage Gym Reviews, "Bia có thể chứa một lượng calo đáng kể, đặc biệt là loại IPA. Việc uống bia mỗi ngày sẽ khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn."

Mất nước

Thói quen uống bia mỗi ngày có vẻ vô hại, nhưng thực tế có thể dẫn đến tình trạng mất nước, khiến bạn cảm thấy khát và kiệt sức. Rượu hoạt động như một chất lợi tiểu, khiến cơ thể thải ra nhiều chất lỏng hơn lượng nạp vào. Nghiên cứu cho thấy mất nước có thể gây ra đau đầu, mệt mỏi, khát nước quá mức và cảm giác uể oải.

Hệ thống miễn dịch suy yếu

Một đánh giá được công bố trên NCBI chỉ ra rằng việc tiêu thụ rượu quá mức có thể ức chế chức năng miễn dịch, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn.

Michael Masi nhấn mạnh: "Rượu có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, làm bạn dễ mắc bệnh hơn. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi, giảm khả năng hoạt động của bạn trong phòng tập thể dục."

Tăng nguy cơ mắc bệnh gan

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), tiêu thụ rượu quá mức theo thời gian có thể dẫn đến viêm gan, bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan. Michael Masi cảnh báo: "Uống rượu mãn tính có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan. Tuy nhiên, nguy cơ mắc các bệnh này giảm đáng kể khi bạn tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải."

Rối loạn đường huyết

Theo một nghiên cứu được công bố trên Biomolecules, việc uống bia thường xuyên có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, dẫn đến các vấn đề tiềm ẩn như kháng insulin và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Đó là vì hàm lượng đường trong một số loại bia, cùng với tác động của rượu đối với quá trình điều hòa insulin, có thể làm gián đoạn khả năng kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả của cơ thể bạn.

Tăng nguy cơ ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia, việc uống bia hàng ngày làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư miệng, họng và thực quản. Ethanol trong bia có thể làm hỏng các tế bào lót các khu vực này, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Uống bia mỗi ngày lại có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Video: NHẬT LINH