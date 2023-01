Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn salad mỗi ngày?

(PLO)- Ăn salad mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe như chúng ta vẫn thường nghĩ?

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống hiện tại dành cho người Mỹ giai đoạn 2020–2025, người trưởng thành nên ăn ít nhất 2,5 chén rau mỗi ngày.

Thật không may, CDC báo cáo rằng chỉ có 1/10 người Mỹ trưởng thành thực sự ăn đủ lượng rau khuyến nghị hàng ngày. Rất may, ăn salad mỗi ngày là một cách dễ dàng để giải quyết vấn đề đó, miễn là bạn đang "ăn theo kiểu cầu vồng" với nhiều loại rau khác nhau.

Ăn cầu vồng là thuật ngữ chỉ việc ăn nhiều loại trái cây và rau quả để nhận được càng nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau càng tốt.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition, các loại sản phẩm khác nhau cung cấp thành phần dinh dưỡng, năng lượng và hàm lượng hoạt tính sinh học độc đáo của chúng. Chẳng hạn như, các loại quả mọng màu sẫm, rau họ cải xanh và trái cây họ cam quýt có thể có tác động ngăn ngừa bệnh mãn tính cao hơn các loại khác.

Vì vậy, điều này không có nghĩa là một số loại trái cây và rau quả là xấu, nhưng điều quan trọng là phải ăn đa dạng để bạn có thể tiêu thụ càng nhiều chất dinh dưỡng hữu ích càng tốt. Và một cách để có được nhiều mặt hàng nông sản trong một món ăn là dùng salad.

Dưới đây những lợi ích của việc ăn salad mỗi ngày.

Cơ thể sẽ hấp thụ rất nhiều vitamin hơn

Theo Eat This, Not That, miễn là bạn kết hợp nhiều loại nguyên liệu (các loại rau, trái cây, đậu, quả hạch và hạt, nguồn protein,...) và thường xuyên thay đổi món, thì món salad hàng ngày đó có thể dễ dàng trở thành một nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất mà cơ thể bạn cần.

Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu trong nước sốt salad của bạn thực sự có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ các vi chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo có trong trái cây và rau quả hiệu quả hơn. Những chất dinh dưỡng này bao gồm alpha và beta carotene, lycopene, lutein, vitamin E, vitamin K và vitamin A.

Bạn có thể chế biến món salad bằng cách bao gồm các loại vitamin tăng cường miễn dịch hữu ích. Ví dụ, kết hợp rau bina, cải xoăn và cá hồi chứa vitamin C, và nhiều loại hạt như hạnh nhân và hạt hướng dương chứa vitamin E, cả hai đều là những loại vitamin đã được chứng minh là giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh.

Bạn có thể giảm cân do ăn ít thực phẩm không lành mạnh hơn

Một trong những lý do khiến salad được coi là lựa chọn lành mạnh khi bạn đang muốn duy trì cân nặng hoặc giảm cân là vì chúng thường chứa nhiều chất xơ, được coi là hữu ích trong việc hỗ trợ giảm cân.

Theo một nghiên cứu từ tạp chí The Journal of Nutrition, chế độ ăn nhiều chất xơ đã giúp những người trưởng thành bị coi là thừa cân hoặc béo phì giảm cân.

Lợi ích của chất xơ đối với việc giảm cân là nhiều mặt. Nó có thể giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn nhiều so với thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế hoặc thêm đường. Điều này có thể giúp bạn kiềm chế cảm giác thèm ăn và ngừng ăn quá nhiều đồ ăn nhẹ chứa nhiều calo.

Mặt khác, nó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân bằng cách thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn, có liên quan đến việc giảm cân nhiều hơn.

Bạn sẽ giữ cho bộ não khỏe mạnh hơn

Đặt mục tiêu ăn salad mỗi ngày là một cách tuyệt vời để đảm bảo bộ não của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Pubmed cho thấy rằng ăn một chén salad mỗi ngày giúp cải thiện trí nhớ của người cao tuổi tới 11 năm. Thậm chí chỉ nửa chén salad cũng đủ để làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức.

Bạn có thể sống lâu hơn

Theo Harvard Health, mặc dù "không một loại trái cây hay rau củ nào" có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần, nhưng nhiều loại sản phẩm có thể ngăn ngừa một loạt bệnh tật. Điều đó làm cho món salad trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh.

Một phân tích tổng hợp được công bố trên JRSM Cardiovascular Disease đã xác định rằng, ăn nhiều rau lá xanh có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể.

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên Academy cũng cho thấy rằng ăn nhiều rau mỗi ngày có thể ngăn ngừa tử vong sớm. Họ phát hiện ra rằng ăn salad mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tim, giảm 33% nguy cơ đột quỵ, giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giảm 13% nguy cơ mắc bệnh ung thư, theo Eat This, Not That.

