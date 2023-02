Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại nhà trọ ở Bình Tân

(PLO)- Theo Bộ Công an, nhiều kẻ cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá tìm cách móc nối, lôi kéo, mua chuộc huấn luyện viên, trọng tài, cầu thủ nhằm dàn xếp tỉ số.

09/02/2023 10:31

(PLO)- Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Phương, nghi can dùng vật cứng đánh vào đầu nạn nhân bán vé số dẫn đến tử vong ở công viên.