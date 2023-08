Đình chỉ hoạt động khu du lịch sau khi một cháu bé tử vong

(PLO)- Khu du lịch Thời Nay phải dừng hoạt động sau khi một cháu bé quốc tịch Mỹ tử vong trong lúc đang vui chơi tại đây.

UBND phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận vừa qua đã xảy ra một trường hợp tử vong khi đang vui chơi tại khu du lịch Thời Nay (suối Lương).

Cụ thể, trường hợp tử vong nêu trên là bé TL (6 tuổi, quốc tịch Mỹ), bé đi cùng đoàn gia đình gồm 10 người đến vui chơi tại khu du lịch Thời Nay. Các cháu có xuống tắm suối và mặc áo phao, trong quá trình tắm có cởi bỏ áo phao và lên ăn uống.

Sau đó, gia đình phát hiện bé TL có biểu hiện tím tái, thở yếu nên đã đưa lên bờ sơ cứu và liên hệ xe cứu thương.

Lúc đưa bé lên xe, nhân viên y tế xác định không còn mạch và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước sự việc trên, UBND phường Hoà Hiệp Bắc đã có công văn yêu cầu khu du lịch Thời Nay do ông Phạm Hồng Tiến (53 tuổi) làm chủ phải dừng hoạt động với lý do không bảo đảm an toàn, để xảy ra đuối nước cho du khách.

Trước đó, khu du lịch Thời Nay cùng nhiều cơ sở hoạt động du lịch trên dòng suối Lương đã bị phản ánh có hành vi cải tạo, san gạt, bê tông hoá lòng suối, xây đập, chặn dòng chảy để trữ nước làm bể bơi, gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của suối.

Sau đó, cơ quan chức năng quận Liên Chiểu cùng UBND phường Hoà Hiệp Bắc ra quân cưỡng chế các trường hợp vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Trường