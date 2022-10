Định giá đất bồi thường thiếu công bằng

(PLO)- Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo vụ "Tịnh thất Bồng Lai" do xét theo đơn xin hoãn phiên phúc thẩm của 2 luật sư bị hại và sự vắng mặt của nhiều người liên quan.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã cấp thông báo đăng ký bào chữa cho Luật sư Phan Trung Hoài để bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan.

(PLO)- Bà Nguyễn Phương Hằng và gia đình gửi đơn đến VKSND TP.HCM và Công an TP.HCM xin được tại ngoại để chữa bệnh sau hơn 6 tháng bị tạm giam.

(PLO)- Theo Bộ Công an, hành vi găm hàng, chờ lên giá để trục lợi của các cửa hàng xăng dầu tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

14/10/2022 08:41

(PLO)- An ninh tại khu vực bên ngoài TAND tỉnh Long An được thắt chặt; các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi đến tòa đều phải được kiểm tra an ninh.