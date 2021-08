Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Cần Thơ khóa X khai mạc ngày 26-8, UBND TP có 6 tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với sáu dự án thực hiện bằng vốn từ ngân sách, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2024. Ngoài ra, UBND TP cũng có 2 tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án.

6 dự án mới có tổng mức đầu tư 146,5 tỉ

Cụ thể, gồm dự án Bệnh viện Quân dân y giai đoạn 2. Quy mô đầu tư gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất xây dựng giai đoạn 2; Xây dựng khoa nội tổng hợp và khoa nhiễm, san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và hàng rào bảo vệ; trang thiết bị y tế và văn phòng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 48,8 tỉ.



Bệnh viện Quân dân y TP Cần Thơ. Ảnh: FB Bệnh viện Quân dân y

Dự án xây dựng, cải tạo các buồng hỏi cung bị can. Quy mô đầu tư xây dựng mới 10 buồng hỏi cung và cải tạo 52 buồng hỏi cung; mua sắm trang thiết bị bàn ghế phục vụ. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12,3 tỉ.

Dự án Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - Công an TP. Quy mô đầu tư xây dựng nhà làm việc 3 tầng; xây dựng nhà xe, bể nước cứu hỏa, san lấp mặt bằng, sân đường nội bộ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị. Tổng mức đầu tư dự kiến 14,7 tỉ.

Dự án Trạm CSGT đường thủy Vàm Thới An tại Công an TP. Quy mô đầu tư xây dựng nhà làm việc điều hành hai tầng; Cải tạo nhà làm việc hiện hữu thành nhà ăn, xây dựng nhà xe, nhà thường trực, nhà để xuồng máy, bể nước, san lấp mặt bằng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8,5 tỉ.

Dự án xây dựng các hạng mục trong khu huấn luyện 1. Quy mô đầu tư công trình bao gồm các hạng mục chính sau: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, bốn khu vực phòng thủ, hàng rào và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 50 tỉ.

Dự án Trạm CSGT đường thủy Hưng Phú tại Công an TP. Quy mô đầu tư, công trình xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 4.500 m2 gồm các hạng mục xây dựng nhà làm việc điều hành hai tầng; xây dựng nhà ăn, nhà xe, nhà thường trực, nhà để xuồng máy, bể nước, cầu tàu, cổng – tường rào, bờ kè bê tông cốt thép; hạ tầng kỹ thuật... Tổng mức đầu tư hơn 12,2 tỉ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án, tăng thêm khoảng 153 tỉ

Cụ thể, Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Ninh Kiều, có tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 586 tỉ. Nay điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 692 tỉ. Theo bảng so sánh, tổng mức điều chỉ tăng hơn 106 tỉ thuộc về chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án này đã được HĐND TP chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 16/2019. Thời điểm Sở Xây dựng tính toán chi phí đền bù theo khái toán do Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều thực hiện căn cứ tính toán tại thời điểm năm 2018.



Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Cần Thơ khai mạc ngày 26-8. Ảnh: NHẪN NAM

Hiện nay, thị trường bất động sản có nhiều biến động tăng so với năm 2018 nên ngày 13-5-2020, UBND TP ban hành Quyết định 985 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên. Do đó, tổng mức đầu tư tăng so với chủ trương đầu tư đã được chấp thuận tại Nghị quyết 16.

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ đã được HĐND TP thống nhất chủ trương tại Công văn 118/2016 và Nghị quyết 19/2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án phát sinh tăng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (do điều chỉnh quy mô và đơn giá đất) làm tăng tổng mức đầu tư so với chủ trương đã được phê duyệt. Vì vậy, UBND trình HĐND TP điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên.

Trong đó, diện tích thực hiện dự án điều chỉnh vẫn 7,72 ha (có thay đổi về số nhà, số hộ bị ảnh hưởng, số căn tái định cư…). Tổng mức đầu tư dự án (đã phê duyệt trước đây là hơn 85,9 tỉ) điều chỉnh (dự kiến) hơn 132,8 tỉ, tăng khoảng 46,9 tỉ