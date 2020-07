Cảng biển trên sông Soài Rạp tiếp nhận tàu 50.000 tấn năm 2030

Ngày 17-7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cùng Cục Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Long An về quy hoạch phát triển cảng biển.



Theo báo cáo của Cục Hàng hải, trên địa bàn tỉnh Long An hiện có tuyến luồng chính là luồng hàng hải Soài Rạp được Cục Hàng hải công bố đưa vào sử dụng tháng 8-2017 với tổng chiều dài toàn tuyến 66,6 km.



Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công tại buổi làm việc với tỉnh Long An. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Do bị bồi lắng, tuyến luồng Soài Rạp đang được Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM thực hiện nạo vét duy tu bằng nguồn ngân sách.

Theo thông báo hàng hải năm 2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, tuyến luồng có nhiều đoạn cạn, độ sâu nhỏ nhất giữa tim luồng đạt tại những đoạn cạn là 7,9 m; ,9,1 m; 8,3 m; 7,8 m…

Theo đại diện tư vấn thiết kế, quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 giai đoạn 2020-2030 đã được Bộ GTVT phê duyệt, khu bến cảng Cần Giuộc - Long An (trên sông Soài Rạp) thuộc cảng biển TP.HCM.

Theo đó, khu bến cảng Cần Giuộc - Long An (trên sông Soài Rạp) là khu bến cảng tổng hợp, chuyên dụng tiếp nhận tàu có tải trọng từ 20.000 - 50.000 tấn qua cửa Soài Rạp. Trong đó, có bến cảng Quốc tế Long An, bến cảng dầu khí Quốc tế Pacific Petro, bến cảng xi măng Luks, bến cảng xi măng Phúc Sơn…



Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: laodong.vn

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết đoạn QL50 đã được TP.HCM bố trí vốn giai đoạn 2021-2025 để thi công đường nối vành đai 4. Riêng Long An sẽ đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Bến Lức nối với đường tỉnh 830, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn tất.

“Hai điểm nghẽn này cơ bản giải quyết được thì bến cảng Quốc tế Long An sẽ phát triển tốt” - ông Cảnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Cảnh, cảng biển đang là hướng phát triển chiến lược dựa trên những lợi thế sẵn có, được tận dụng và phát huy hiệu quả. Tỉnh sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng chung tay xây dựng các dự án, công trình hướng đến sự phát triển chung của tỉnh, góp phần giúp Long An trở thành một vùng kinh tế năng động của phía Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã đồng ý đề xuất của Long An bổ sung vào quy hoạch Cảng nội địa sông Cần Giuộc, Cảng khí hóa lỏng và một số đề xuất của nhà đầu tư bến cảng Quốc tế Long An.

Theo Thứ trưởng Công, để khai thác có hiệu quả khu Bến cảng Quốc tế Long An, tỉnh Long An phải phối hợp với TP.HCM để thường xuyên duy tu, nạo vét luồng sông Soài Rạp vào bến bãi; bố trí các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vào bến cảng Quốc tế Long An.

“Ngoài ra, để khai thác hiệu quả các cảng biển trên địa bàn, Long An cũng cần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn hàng hóa cho các bến cảng, tiết giảm chi phí và khai thác tốt các bến” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.