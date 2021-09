Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, cho biết hiện nay, các đơn vị nhà thầu đã tập trung sửa chữa cao tốc TP.HCM - Trung Lương giai đoạn 2 với tổng kinh phí là 105 tỉ đồng. Tất cả công việc sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 11.

Theo đó, những phần mặt đường bị hằn lún, bong tróc sẽ được dặm vá, trải nhựa, tạo nhám bề mặt. Riêng khu vực trạm thu phí cùng hành lang bảo vệ dọc tuyến cũng sẽ được sơn sửa, khắc phục vị trí xuống cấp.

Theo ông Thành, để vừa đẩy nhanh tiến độ vừa đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, tận dụng thời gian giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam cùng lưu lượng xe đi lại ít, nhà thầu sẽ thi công cả ngày và đêm. Bên cạnh đó, nhà thầu sẽ ngăn các phần đường trong khu vực sửa chữa, bố trí người điều tiết giao thông.



Tận dụng thời gian giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam cùng lưu lượng xe đi lại ít, nhà thầu sẽ thi công cả ngày và đêm. Ảnh: THU TRINH

“Trước đó, dự kiến thời gian sửa chữa kéo dài khoảng ba tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay, tuy nhiên do các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên công tác sửa chữa chậm hơn so với kế hoạch. Ngoài ra, do cao tốc đi qua địa bàn nhiều tỉnh nên rất cần sự hỗ trợ nhịp nhàng từ các địa phương như Long An, Tiền Giang, TP.HCM từ việc bố trí xe, nhân lực thi công…” - ông Thành nói.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết thêm các nhà thầu phải làm nhiều thủ tục xin giấy phép cho xe, nhân lực tham gia dự án đáp ứng đủ các điều kiện chống dịch COVID-19. Cán bộ, công nhân tham gia dự án thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus

SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm).

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương dài 62 km, được xem là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực Tây Nam bộ. Từ khi hoàn thành vào năm 2011 đến cuối năm 2018, cao tốc được thu phí và bán quyền thu phí. Ngày 1-1-2019, Thủ tướng chỉ đạo dừng thu phí. Trong hai năm dừng thu phí, cao tốc xảy ra 273 vụ tai nạn làm 16 người chết, 68 người bị thương, hàng trăm ô tô bị hư hỏng, tăng khoảng 1,5 lần so với trước đó.