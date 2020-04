COVID 19: Ngành giao thông nhiều nơi kiểm soát tốt

Cần Thơ: Chỉ xem xét trường hợp đặc biệt Trong ngày đầu tiên thực hiện thông báo tạm dừng hoạt động các bến đò ngang sông ở Cần Thơ, nhiều người dân cho biết đã gặp khó trong việc đi lại. Cụ thể, nhiều công nhân ngụ Tân Quới, Tân Lược (bên bờ Vĩnh Long) nhưng làm việc tại Khu công nghiệp Trà Nóc phản ánh do không có đò ngang sông như thường ngày nên họ buộc lòng phải chạy vòng đường cầu Cần Thơ. Theo các công nhân, việc này đã làm mất nhiều thời gian vì quãng đường đi làm xa hơn gấp nhiều lần. Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng khẳng định nếu cho công nhân đi lại thì làm sao cách ly theo tinh thần của Thủ tướng. “Cấm phà chạy tuyệt đối trong vòng 15 ngày, trừ các trường hợp đặc biệt” - ông Dũng nhấn mạnh. Vĩnh Long: Phà vẫn hoạt động nhưng giới hạn

Bến phà, bến khách ngang sông trên đường độc đạo ở Vĩnh Long vẫn được phép hoạt động nhưng trong giới hạn. Cụ thể, đối với các bến đò, bến khách ngang sông qua các xã cù lao như bến đò An Bình - TP Vĩnh Long, bến Trung Thành Tây - Thanh Bình, bến Quới An - Chánh An, bến thị trấn Trà Ôn - Lục Sỹ Thành được hoạt động. Tuy nhiên phải giảm 50% tần suất, vận chuyển tối đa 50% sức chứa của phương tiện và không quá 20 người/chuyến. Ngoài ra, chủ các bến đò ngang sông bố trí phương tiện trực tại bến để kịp thời vận chuyển các trường hợp đặc biệt phát sinh theo quy định. Quảng Nam: Người dân chấp hành tốt việc phòng dịch Ngày 1-4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo công an tỉnh, công an địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lực lượng túc trực tại tám chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19. Theo đó, tám chốt được lập tại các điểm cửa ngõ đi vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Công an phối hợp cùng các cơ quan kiểm soát y tế, thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Theo cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt, tính đến 16 giờ ngày 1-4, hầu hết tài xế, người được kiểm tra đều chấp hành tốt việc phòng, chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, tổ công tác tại chốt vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào phải can thiệp y tế.