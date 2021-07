Ngày 17-7, UBND TP Hải Phòng ra văn bản chỉ đạo thắt chặt việc kiểm soát xe tải ra vào TP. Theo đó, các cơ quan chức năng thực hiện quản lý các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào TP phải dán logo theo từng nhóm.

Đối với tài xế lái xe từ Nghệ An trở vào phía Nam được xác định là nhóm nguy cơ cao nên ngoài việc phải có giấy xét nghiệm trong 3 ngày từ thời điểm xét nghiệm thì trên xe phải dán logo màu đỏ.

Phương tiện từ Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc thuộc vào nhóm nguy cơ được dán logo màu vàng.

Phương tiện hoạt động trong địa bàn TP thuộc nhóm nguy cơ thấp dán logo màu xanh.



Hải Phòng yêu cầu các phương tiện vận tải hàng hóa phải dán logo để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch

UBND TP chỉ đạo, Sở GTVT Hải Phòng có trách nhiệm công khai mẫu logo, cung cấp cho chốt cửa ngõ các logo màu đỏ, vàng để dán cho các phương tiện vận tải ngoại tỉnh vào TP. Đồng thời chỉ đạo các DN vận tải hàng hóa của TP dán các logo theo quy định.

Tại các chốt cửa ngõ, các phương tiện vận tải được dán bổ sung logo màu đỏ, màu vàng theo quy định.

Đối với phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao thường xuyên ra/vào TP ngoài việc đã dán logo màu đỏ thì mỗi lần ra/vào lái xe vẫn phải dừng để kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh hoặc RT-PCR có giá trị 3 ngày từ thời điểm xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm test nhanh đối với các trường hợp chưa làm xét nghiệm.

TP Hải Phòng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I chỉ đạo đạo kiểm soát chặt chẽ, không cho các trường hợp chưa làm xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh hoặc RT-PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày) và phương tiện không gắn logo vào kho hàng, bến bãi.

Tại các kho bãi, bố trí khu vực riêng cho các xe có nguy cơ cao vào bốc xếp hàng. Riêng các phương tiện dán logo màu xanh không phải kiểm tra.

UBND TP giao Sở GTVT dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định, xe taxi, xe hợp đồng, du lịch từ Hải Phòng đi các tỉnh từ Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và ngược lại. Sở này chỉ đạo Thanh tra sở thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của lái xe, phụ xe trên địa bàn TP.

Hải Phòng đồng ý hỗ trợ 100.000 đồng/mẫu test nhanh đối với lái, phụ xe trên địa bàn TP. Sở GTVT có trách nhiệm tổng hợp chi phí hỗ trợ xét nghiệm của các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND TP.

UBND các quận huyện có trách nhiệm chỉ đạo các DN trên địa bàn bố trí chỗ nghỉ tập trung cho lái xe, phụ xe (dán Logo màu đỏ và màu vàng). Đồng thời, rà soát, thành lập các chốt kiểm soát COVID-19 tại các bến bãi phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện kiểm soát logo, kết quả xét nghiệm, không cho lái phụ xe ra ngoài. Các chốt này được TP cấp kinh phí hỗ trợ.

Các quận huyện thực hiện ký cam kết đối với các hộ gia đình có phương tiện vận chuyển hàng hóa về việc xét nghiệm và dán logo phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Các quận huyện cũng phải chịu trách nhiệm rà soát, phát hiện, quản lý người trở về từ vùng dịch, chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung của địa phương để sẵn sàng tiếp nhận người cách ly khi có chỉ đạo của TP, đồng thời, quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà theo đúng quy định.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế xây dựng phương án điều trị 1.000 ca dương tính theo 3 cấp độ, chuẩn bị các điều kiện để tiêm vaccine đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sở Y tế phối hợp cùng Ban quản lý Khu kinh tế, UBND quận Hải An xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho tất cả chuyên gia, công nhân trong KCN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Hải An.