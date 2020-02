Kỳ vọng vào 2 tuyến cao tốc tương lai

Tạo đà phát triển kinh tế - xã hội Tất nhiên, nếu miền Tây có thêm một đoạn hay một tuyến cao tốc thì đó đều là tin mừng, phấn khởi với người dân, các tài xế, các doanh nghiệp vận tải vì giao thông khu vực này lúc nào cũng tắc nghẽn. Nhưng theo tôi, việc có đoạn cao tốc từ Mỹ An về tới Rạch Sỏi cũng chỉ đỡ phần nào và góp phần chia lửa cho cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận. Cao tốc này cũng chưa thể giải quyết tất cả điểm ùn tắc giao thông khu vực miền Tây. Có chăng là tương lai rất cần cao tốc Châu Đốc (An Giang) - Sóc Trăng. Khu vực Mỹ An - Cao Lãnh cũng chỉ có một đoạn 26 km muốn lên cao tốc thì vẫn còn cần nhiều việc phải làm, thậm chí chờ rất lâu, ít nhất trong năm năm tới. Hy vọng các cơ quan chức năng gấp rút tiến hành để cải thiện tình hình giao thông khu vực. Ông NGUYỄN NGỌC XUÂN, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang Việc hình thành tuyến cao tốc dự kiến Mỹ An - Rạch Sỏi là để tạo đà, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phù hợp với quy hoạch và định hướng quy hoạch phát triển giao thông khu vực ĐBSCL. Chỉ riêng dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cũng sẽ từng bước hiện đại hóa mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giữa các vùng. Qua đó, thúc đẩy phát triển bền vững và lâu dài về kinh tế, xã hội trong khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Ngoài ra, dự án cũng rút ngắn được quãng đường và thời gian khi lưu thông từ các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên đến ĐBSCL mà không phải đi qua trung tâm TP.HCM (không phải đi qua quốc lộ 1A vốn đang quá tải). Chúng tôi cũng sẽ hoàn thành và phát huy hiệu quả dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông như hoàn thiện, kết nối tuyến N2, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây. Ông TRẦN VĂN THI - Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển

và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long