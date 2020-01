Lên kế hoạch tránh ùn tắc Tân Sơn Nhất dịp tết

Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo người dân đi lại thuận lợi dịp tết, TP.HCM đã thành lập tổ công tác liên ngành đảm bảo an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ công tác liên ngành triển khai nhiều phương án để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Tân Sơn Nhất. Đặc biệt là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót và nút giao Trường Sơn.



Làm sao để trong thông, ngoài thoáng

Theo một đại diện của Cảng vụ hàng không miền Nam, cận kề tết, số lượng khách sẽ tăng đột biến. Vì thế, đơn vị này đang phối hợp với Sở GTVT TP triển khai các kế hoạch đồng bộ đảm bảo đi lại thông suốt cả bên trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, nhất là tại khu vực khách tập trung đi, đến để không bị ùn tắc cục bộ. Vị này cho rằng nếu cả bên trong và bên ngoài sân bay tập trung kiểm soát, phân luồng tốt sẽ đảm bảo di chuyển thông suốt để khách lên máy bay thuận tiện.

Đại diện của Cảng hàng không (CHK) Tân Sơn Nhất cũng cho rằng với lượng khách đi lại đông đúc dịp tết, việc đảm bảo an toàn, trật tự đi lại thuận tiện cần phối hợp cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị này phân tích do khoảng cách bên trong sân bay ra đường Trường Sơn cự ly ngắn, vì vậy nếu bên trong không thoát ra nhanh thì bên ngoài đi vào khó khăn và ngược lại. Do vậy, cần phải phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an, thanh tra giao thông. “Kết quả kiểm đếm trực quan cho thấy bình thường chỉ có khoảng 30% xe di chuyển trên đường Trường Sơn vào sân bay, 70% còn lại chỉ di chuyển qua trục đường này. Như vậy, để giải tỏa ùn tắc khu vực này về lâu dài cần có phương án tổng thể, trong đó cần thiết kế hai cây cầu (trên cao hoặc dưới lòng đất) nối ra đường Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ để giảm bớt áp lực tại khu vực cửa ngõ dẫn vào sân bay” - vị này đề xuất.

Trao đổi với PV, ông Châu Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết hiện quận đã triển khai kế hoạch đến các đơn vị để đảm bảo người dân đi lại thuận tiện trên các cửa ngõ vào sân bay. Cụ thể, lực lượng trật tự đô thị, công an quận, các phường 2, 4 sẽ phối hợp với lực lượng CSGT TP triển khai các biện pháp kiểm soát, tuần tra giải tỏa ùn tắc khu vực Lăng Cha Cả, đường Trường Sơn, Cộng Hòa,… Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường để các xe di chuyển vào sân bay thuận tiện.



Khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình trạng hỗn loạn do kẹt xe chiều 31-12-2019. Ảnh: HT

Đảm bảo vào sân bay thông suốt

Về kế hoạch tổng thể để đảm bảo an toàn giao thông trật tự khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành, cho biết đã triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, quận, huyện.

Theo đó, tổ công tác liên ngành giao Công an TP phụ trách công tác trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng điều khiển giao thông, tuần tra, kiểm soát chống ùn tắc trên các tuyến đường giao lộ trọng yếu tại khu vực sân bay và vào các khung giờ cao điểm. Lực lượng này cũng sẽ phối hợp với CHK Tân Sơn Nhất và quận Tân Bình giữ ổn định bên trong sân bay, tránh ùn tắc lan rộng ra bên ngoài. Các đơn vị liên quan sẽ bố trí lực lượng tại trạm thu phí để kịp thời giải quyết các tình huống có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Theo dự kiến, cao điểm tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 9-1 đến 8-2-2020 (từ ngày 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), số lượng hành khách qua CHK quốc tế Tân Sơn Nhất tăng hơn 6% so với năm 2019. Số lượng hành khách đạt khoảng 4 triệu và có khoảng 130.000 khách/ngày.

Đối với Sở GTVT TP, tổ công tác liên ngành đề nghị không cấp phép thi công, duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khoảng thời gian 6-22 giờ trên các tuyến đường dẫn vào khu vực sân bay. Thanh tra sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thi công của các đơn vị tại khu vực này. Đồng thời, đình chỉ ngay các đơn vị thi công không thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đã thông qua…

Riêng các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp phải có trách nhiệm không để xảy ra tình trạng buôn bán hàng trên vỉa hè, dừng đỗ xe không đúng quy định, xử lý triệt để tình trạng đổ rác và mua bán tràn lan trên vỉa hè đường Đặng Văn Sâm, Hoàng Minh Giám và Phạm Văn Đồng.

Về phía Cảng vụ hàng không miền Nam và CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, tổ công tác liên ngành đề nghị tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại những vị trí trọng yếu như ga đi, ga đến, bãi đỗ xe để hướng dẫn các loại xe và người bộ hành di chuyển an toàn. Đơn vị này phải xây dựng phương án bãi đỗ xe dự phòng, cung cấp thông tin các chuyến bay đi và đến cho Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn để kịp thời đưa lên cổng thông tin giao thông của TP để người dân có kế hoạch đưa đón phù hợp.

Để đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, tổ công tác liên ngành đã huy động tối đa lực lượng điều tiết, giải tỏa ùn tắc trong thời gian nhanh nhất, hạn chế tình cảnh người dân vác valy chạy vào sân bay cho kịp chuyến bay như mọi năm.