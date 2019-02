Thay nhà đầu tư cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT.



Chuyển dự án về tỉnh Tiền Giang quản lý

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng cho rằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối khu vực ĐBSCL với TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, là tuyến đường mà người dân miền Tây, ĐBSCL mong mỏi.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan triển khai đạt khoảng 96% khối lượng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dự án đang bị chậm tiến độ nhiều so với yêu cầu đặt ra (khởi công năm 2009, đến nay mới đạt 15,8% khối lượng công việc). Nguyên nhân là do việc huy động vốn gặp khó khăn; do thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư PPP cũng như năng lực của nhà đầu tư dự án.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư dự án và các cơ quan có liên quan có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, làm rõ nguyên nhân của việc chậm tiến độ, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan. Đồng thời, đề nghị tiếp tục đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT, đảm bảo thông tuyến vào năm 2020 để đáp ứng yêu cầu vận tải liên vùng nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thống nhất với UBND tỉnh Tiền Giang về đề xuất chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Bộ GTVT về UBND tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về lãi suất vay vốn cũng như các vướng mắc khác đối với dự án. Rà soát, xây dựng lại phương án tài chính của dự án trên cơ sở dùng vốn tài trợ của các ngân hàng thương mại. Đồng thời, cơ cấu lại nhà đầu tư dự án, thay thế nhà đầu tư yếu kém bằng nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật để tiếp tục đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.



Người dân mong cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sớm hoàn thành để không còn cảnh kẹt xe như thế này trên quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Doanh nghiệp đề xuất hàng loạt giải pháp

Trước đó, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) có đề xuất thay thế nhà đầu tư Công ty TNHH Yên Khánh bằng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả hoặc Công ty CP Đầu tư cầu đường CII. Nguyên nhân do nhà đầu tư này đang vướng nhiều vấn đề pháp lý nên ảnh hưởng đến các bên liên quan của dự án. Đặc biệt, các ngân hàng tài trợ vốn cho dự án cũng yêu cầu phải thay thế Công ty Yên Khánh và xác định đây là điều kiện tiên quyết để giải ngân vốn tín dụng.

Theo Bộ GTVT, tuyến đường Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51 km, rộng 17 m, đi qua tỉnh Tiền Giang với tổng mức đầu tư 9.668,5 tỉ đồng theo hình thức BOT. Theo mục tiêu đề ra, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Do gặp một số khó khăn, vướng mắc, dự án bị chậm tiến độ. Nhà đầu tư gồm: Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (30%), Công ty TNHH Yên Khánh (30%), Công ty CP ĐTXD BMT (10%), Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi (10%), Công ty CP Hoàng An (10%), Công ty CP Đầu tư cầu đường CII (10%).

Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận còn kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng chấp nhận chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án từ Bộ GTVT về UBND tỉnh Tiền Giang để chủ động xử lý các vướng mắc của dự án như lãi vay, phương án thu phí… Đặc biệt, việc kiểm soát nguồn vật liệu và giải quyết hiện tượng giải phóng mặt bằng ở dạng “xôi đỗ” là những yếu tố quyết định đến tiến độ hoàn thành dự án.

Bên cạnh đó, về phương án tài chính (được Bộ GTVT phê duyệt) quy định lãi suất vốn vay 7,82%/năm, thấp hơn hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng là 10,8%/năm, chênh lệch lãi suất này là quá lớn, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Ngoài ra, phương án tài chính cũng bị phá vỡ do không thể thực hiện được việc hỗ trợ nguồn doanh thu thu phí tại dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương…