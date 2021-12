Đọc tin GoCar tuyển đối tác tại Hà Nội, đông đảo tài xế đã có mặt tại văn phòng Gojek để hoàn tất thủ tục đăng ký. Các bác tài cho biết rất nóng lòng được hoạt động với GoCar Protect – dòng xe đang “làm mưa làm gió” thị trường TP.HCM suốt hơn 1 tháng qua.

GoCar Protect đã chính thức hoạt động tại TP.HCM vào 18-11 vừa qua



Trong bối cảnh “sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt” với dịch bệnh, “an toàn” và “rủi ro lây nhiễm” trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng Hà Nội khi lựa chọn phương tiện đi lại, nhất là khi sử dụng dịch vụ gọi xe ô tô. Ngược lại, các tài xế cũng lo lắng không kém cho sức khỏe của bản thân và gia đình khi phải tiếp xúc hành khách mỗi ngày.

Sau hơn 1 tháng triển khai thành công tại TP.HCM với tốc độ tăng trưởng đơn hàng cấp số nhân, Gojek đang ráo riết tuyển dụng tài xế để chuẩn bị cho kế hoạch “Tiến về Hà Nội”. Được biết, tại thủ đô, Gojek sẽ tiếp tục triển khai GoCar Protect - dòng sản phẩm tiên phong về an toàn sức khỏe với các tiêu chuẩn phòng dịch cao nhất thị trường hiện nay.

GoCar Protect là dịch vụ gọi xe 4 bánh đầu tiên và duy nhất thiết lập tiêu chí “Chống khuẩn X3” được trang bị đồng bộ màn chắn và máy lọc không khí Sharp có khả năng vô hiệu hóa tới 99.4% virus và vi khuẩn trên xe. Tất cả các tài xế GoCar Protect đều đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine tối thiểu sau 14 ngày. Đây là bộ tiêu chuẩn được GoCar áp dụng cho những chuyến xe đầu tiên phục vụ đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM vào tháng 8. Hiệu quả được minh chứng bằng việc tất cả các tài xế và y, bác sĩ đi xe đều trở về nhà an toàn khi chiến dịch kết thúc.

Các tài xế đăng ký sớm sẽ nhận được bộ quà tặng GoCar Protect trị giá 3,5 triệu và hỗ trợ chi phí làm lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe cho tài xế trị giá 700.000 đồng, chi phí gắn màn chắn 250.000 đồng.



Để san sẻ chi phí với đối tác tài xế khi trang bị theo các tiêu chuẩn của GoCar Protect, Gojek đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ, như hỗ trợ chi phí lắp đặt khung màn chắn trong suốt, tặng đối tác máy lọc không khí Sharp khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch xịt khuẩn, sim điện thoại Itel… với tổng giá trị lên tới 3,5 triệu đồng.

Với các biện pháp phòng chống dịch được GoCar đầu tư cho mỗi chiếc xe “có 1-0-2” này, hầu hết đối tác tài xế đều phấn khởi trải nghiệm các trang thiết bị ngay khi hoàn thành lắp đặt. Các tài xế cho biết những giải pháp chống dịch trên xe không chỉ giúp họ an toàn khi chở khách, mà còn yên tâm hơn những lúc sử dụng xe cho mục đích cá nhân như chở người thân, gia đình...

Trên các diễn đàn mạng xã hội, các bác tài chia sẻ sự vui mừng với chính sách hỗ trợ này của Gojek. Ai cũng đồng tình là việc trang bị các thiết bị phòng dịch rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh.

Đại diện Gojek hướng dẫn đối tác tài xế sử dụng máy lọc không khí Sharp.



Anh Hữu Thành, một đối tác tài xế GoCar vừa đăng ký thành công chia sẻ: “Tôi không chỉ chở khách mà còn chở vợ con nên kể cả hãng không yêu cầu tôi cũng tự trang bị nhưng tất nhiên không thể đạt được tiêu chuẩn như Gojek đưa ra. Thế nên tôi rất hài lòng khi Gojek hỗ trợ cả về mặt thiết bị lẫn chi phí. Việc đưa ra các tiêu chí cũng đòi hỏi anh em tài xế lưu tâm hơn tới các yêu cầu về an toàn phòng dịch và tiêu chuẩn dịch vụ Gojek. Ngược lại, nếu mình là khách, bước lên xe được trang bị đầy đủ các yếu tố “Chống khuẩn X3” thì cũng an tâm hơn hẳn”.

“Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khách hàng của chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn đến rủi ro lây nhiễm. Do đó, Gojek đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và mang đến sự an tâm, thoải mái cho người dùng và đối tác tài xế. Chúng tôi hy vọng việc ưu tiên các tính năng về an toàn sức khỏe sẽ trở thành một chuẩn mực mới của ngành gọi xe công nghệ nói riêng và ngành vận tải nói chung trong bối cảnh đại dịch và cả thời gian sau này.” ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam, chia sẻ trong buổi ra mắt GoCar tại TP.HCM.

GoCar Protect là sản phẩm tiếp theo của Gojek gắn liền với triết lý hoạt động - “lấy đối tác và khách hàng làm trọng tâm trong tất cả các kế hoạch phát triển sản phẩm và quyết định kinh doanh”. GoCar Protect ra đời chính là lời hồi đáp của Gojek đối với những mong mỏi của khách hàng về một lựa chọn gọi xe công nghệ mới vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ, vừa đáp ứng các tiêu chí về chất lượng dịch vụ.