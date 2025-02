TP.HCM vướng bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công 28/02/2025 20:30

UBND TP.HCM vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2025 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của TP.

Dự án rạch Xuyên Tâm tăng mức đầu tư chi phí bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: NC

Giải ngân gần 58,5 ngàn tỉ

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng số vốn đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603 là 79.263,776 tỉ đồng.

Tổng số vốn đầu tư công năm 2024 được UBND TP thực hiện giao, điều chỉnh và bổ sung là 79.263,776 tỉ đồng, hoàn thành chỉ tiêu mức vốn đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 75.577,216 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 3.686,56 tỉ đồng.

Theo số liệu báo cáo Kho bạc Nhà nước TP, tính đến ngày 17-2-2025, tổng số vốn năm 2024 đã giải ngân của TP là 58.428,889 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 73,7%.

"TP bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024 tập trung để xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, qua đó đã tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Nhiều công trình, dự án được đầu tư, kịp thời giải quyết những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhất là việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều trường học và bệnh viện với số phòng học và giường bệnh tăng thêm đáng kể, đáp ứng phần lớn nhu cầu cơ bản của người dân"- báo cáo từ UBND TP nêu rõ.

Khó khăn trong bồi thường, tái định cư

Theo UBND TP, thời gian qua các đơn vị có liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, vướng mắc từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tập trung tại một số nguyên nhân lớn. Thứ nhất, Luật Đất đai năm 2024 được điều chỉnh thời hạn hiệu lực sớm là tháng 8- 2024. Theo đó cập nhật bổ sung một số chính sách mới có lợi hơn cho người dân.

Vì vậy, để tạo sự thuận lợi trong quá trình thực hiện, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại, các dự án cần phải nghiên cứu, cập nhật bổ sung một số chính sách mới theo quy định Luật Đất đai năm 2024.

Điều này dẫn đến việc thực hiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng chậm giải ngân vốn, phải tập trung giải ngân vào cuối năm và chưa thể giải ngân vốn bố trí cho công tác thi công dự án.

Trong đó, hai dự án bị ảnh hưởng rất lớn từ việc tăng tổng mức đầu tư do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp dự kiến tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 12.978 tỉ đồng (tăng thêm khoảng 7.600 tỉ đồng so với trước đây) và dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 dự kiến tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 5.100 tỉ đồng (tăng thêm khoảng 2.400 tỉ đồng so với trước đây).

Khó khăn thứ hai là chậm hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các chủ đầu tư thi công dự án.

Theo đó, thực tế có một số dự án có số lượng hộ dân phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng lớn nên việc thực hiện chậm hoặc có khiếu kiện, khiếu nại của người dân cần giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, đối với việc bố trí bàn giao quỹ nhà, quỹ nền tái định cư trên địa bàn, ban đầu dự kiến trong quý II-2024 Sở Xây dựng sẽ hoàn tất việc tổng hợp nhu cầu và tham mưu UBND TP ra quyết định phân bổ cho các địa phương. Tuy nhiên, phần việc này kéo dài đến quý III-2024 TP mới ban hành quyết định về phân bổ quỹ nhà, quỹ nền tái định cư và tiếp tục tham mưu ban hành bổ sung giá bán trong quý IV-2024 cho toàn TP. Vì vậy, ảnh hưởng đến công tác thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.