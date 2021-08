Cầu Phước An sẽ giảm tải cho Quốc lộ 51 Dự án cầu Phước An có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép- Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu) với tỉnh Đồng Nai và hệ thống đường cao tốc trong khu vực (cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc TP HCM- Long Thành - Dầu Giây). Qua đó kết nối toàn bộ nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ; đồng thời, giải tỏa ùn tắc giao thông, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 và các tuyến đường khác. Do vậy, việc hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm thực hiện công tác đầu tư dự án cầu cần được khẩn trương thực hiện. Về quy mô dự án, cầu Phước An có tổng chiều dài hơn 4,37 Km (trong đó cầu dài 3,5 km). Cầu thi công xong nối thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; kết cấu nhịp chính cầu Extradosed dài 250m có thể cho phép tàu 3.000 tấn lưu thông qua phía dưới. Tổng mức đầu tư là 4.879 tỉ đồng.