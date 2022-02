Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (KTTVQG), cho biết hiện nay ở khu vực phía Nam Trung Quốc có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Theo đó, khoảng đêm 18, ngày 19-2 khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung bộ.

Ngoài tác động của không khí lạnh mạnh, trong các ngày từ 19 đến 21-2, khu vực Bắc bộ còn chịu ảnh hưởng thêm của hội tụ gió trên độ cao 5000 m nên các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và dông.



Mưa tuyết rơi tại Fansipan vào sáng 6-2. Ảnh: Báo Lào Cai

Do tác động của không khí lạnh và mưa nên có khả năng xảy ra một đợt rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá.



Từ ngày 21 đến 23-2, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ có mưa, mưa rào; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ tháng 12-2021 đến nửa đầu tháng 2-2022 đã xảy ra 9 đợt không khí lạnh. Trong đó, có hai đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại cho khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,8 độ C, Sa Pa 4,5 độ C, Phanxipang (Lào Cai) -20 độ C...

Tính đến thời điểm hiện tại, rét đậm, rét hại từ đầu mùa đã làm 3 người chết, 3 người ngạt khí phải cấp cứu do đốt than tổ ong để sưởi ấm. Về chăn nuôi có 22 con gia súc bị chết.