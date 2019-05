Khởi tố người thuê cơ giới ủi đất xâm hại bãi đá 7 màu

Chiều 10-5, trao đổi với PLO, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Cư về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo Thượng tá Khánh trước mắt chỉ khởi tố một mình ông Cư và bị can này được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.





Như tin đã đưa, từ đầu tháng 1-2019, ông Cao Văn Cư, một hộ dân ở đây đã lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công, tự ý thuê xe xúc, xe ủi san lấp mặt bằng. Núi cát do hoạt động san lấp đã lấp một phần bãi đá bảy màu, làm biến mất bãi đá con, đe dọa bãi rêu và phần còn lại bãi đá. Đáng ngạc nhiên là ông Cư đưa cơ giới vào san lấp rầm rộ, ngày đêm, tác động đến một địa chỉ du lịch nổi tiếng và độc đáo nhưng không hề bị chính quyền ngăn chặn mà chỉ lập biên bản rồi để đó.



Sau khi PLO.VN phản ảnh sự việc, Sở VH TT&DL Bình Thuận đã cử đoàn công tác đến kiểm tra. Qua kiểm tra, Đoàn công tác cho biết, việc san ủi trái phép đất, cát từ trên đồi xuống phía biển với chiều dài khoảng 100 m dọc bãi biển đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thắng cảnh bãi đá bảy màu và bãi rêu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Cư đã thuê cơ giới san ủi trái phép khoảng 5.000 m2 đất nông nghiệp mà còn lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất do Nhà nước quản lý tại khu vực này để san ủi định phân lô để bán. Đối với hành vi lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công, UBND xã Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Cư số tiền 4 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên ông Cư vẫn không chấp hành mà tiếp tục san ủi trái phép xâm hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến bãi đá 7 màu.



Bãi đá 7 màu bị xâm hại

Sau khi PLO liên tục có nhiều tin bài phản ảnh, UBND huyện Tuy Phong mới chuyển toàn bộ hồ sơ sang công an huyện xử lý. Liên quan đến vụ án này, Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phong đã kỷ luật một số cán bộ ở xã Bình Thạnh. Nguồn tin riêng của chúng tôi cũng cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận cũng rất quan tâm vụ việc này bởi việc buông lỏng quản lý ở địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thắng cảnh độc đáo và gây bức xúc trong dư luận.