Khởi tố vụ án nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải

Khởi tố vụ án là rất cần thiết Theo luật sư Kim Ron Tha, Đoàn Luật sư TP.HCM, việc cơ quan công an khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự hiện hành là rất cần thiết để xác định các cá nhân có hành vi đổ dầu thải và khởi tố bị can về tội danh này. Mức hình phạt tối đa của tội này lên đến bảy năm tù, trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội thì có thể bị phạt đến 20 tỉ đồng, thậm chí bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Bình luận thêm, một thẩm phán chuyên xét xử các vụ án hình sự về môi trường còn cho rằng nếu chứng minh được phía Viwasupco đã tự kiểm tra nguồn nước theo đúng quy trình và phát hiện bị ô nhiễm nhưng vẫn cố tình cung cấp cho dân sử dụng, gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan công an có thể xem xét trách nhiệm hình sự các cá nhân liên quan tại Viwasupco về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự hiện hành. Về phần trách nhiệm dân sự của các bên liên quan sẽ được các cơ quan tố tụng xem xét, giải quyết ngay trong vụ án hình sự này. HOA THI ghi