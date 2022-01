Video: Sôi động 4 đường bay đi, đến Cần Thơ sau gần 2 tháng khôi phục

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, về đường bộ, đến nay có 16/29 tỉnh, TP có tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi, đến TP Cần Thơ đã hoạt động lai, gồm: TP.HCM và các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Trà Vinh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tính từ ngày 23-10-2021 đến ngày 6-1-2022, tổng số chuyến vận tải hành khách của năm bến xe trên địa bàn TP là 3.335 chuyến, với hơn 22.000 hành khách.



Trong khi vận tải hành khách bằng đường bộ khá trầm lắng thì vận tải bằng đường hàng không có phần sôi động hơn. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho hay thời gian qua TP thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT trong hoạt động vận tải. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng, tình hình vận tải đường bộ vẫn còn khá trầm lắng do nhiều người còn ngại dịch COVID-19.

“Có những chuyến xe đi từ TP.HCM về TP Cần Thơ chỉ 10-12 khách trong khi đó sức chở hơn 40 khách, nhiều DN vận tải than thu nhập không đủ chi phí trả cho tài xế. Do người dân còn tâm lý e ngại, sợ lây lan dịch bệnh nên hạn chế đi lại chứ không phải nhà xe không đủ phương tiện hoạt động hay do quy định khó khăn” - Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ lý giải.

Trong khi vận tải hành khách bằng đường bộ khá trầm lắng thì vận tải bằng đường hàng không có phần sôi động hơn. Cụ thể, sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện CHKQT Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa đi, đến TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), TP Phú Quốc (Kiên Giang). Qua thống kê từ ngày 28-10-2021 đến ngày 5-1-2022, CHKQT Cần Thơ đã thực hiện 264 chuyến bay thương mại nội địa với hơn 41.800 lượt hành khách.

Chị Lâm Ngọc Huệ (ngụ tỉnh An Giang), chia sẻ khi đường bay Cần Thơ được hoạt động lại chị rất mừng do tính chất công việc kinh doanh phải thường xuyên phải đi TP Hà Nội để gặp đối tác. Khi các chuyến bay tạm dừng, chị liên hệ các đối tác chủ yếu qua điện thoại nên đôi lúc cũng không hiệu quả.

“Hiện giờ được nới lỏng, đi lại cũng thuận tiện hơn cho công việc, điều kiện đi lại cũng không quá rắc rối, chủ yếu thực hiện nghiêm 5K để tránh lây lan dịch bệnh” - chị Huệ nói.

Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường thủy, TP Cần Thơ hiện có chín bến khách ngang sông hoạt động. Trong đó, có bốn bến đối lưu qua tỉnh Vĩnh Long và năm bến đối lưu qua tỉnh Đồng Tháp.