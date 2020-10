Tổng Giám đốc EVN: Sớm cấp điện trở lại sau bão số 9

Trưa 28-10, cơn bão số 9 (Molave) đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, cùng với đó đã gây ra sự cố lưới điện cao áp, trung hạ áp.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN cho biết, EVN đang ứng trực 24/24 giờ để điều hành cung cấp điện, ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra của bão số 9.



Ngoài nguyên nhân mất điện do mưa to và gió rất lớn, EVN đã chủ động cắt điện nhiều khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống điện.

Theo EVN, do ảnh hưởng của bão số 9, lưới điện các tỉnh miền Trung đã xảy ra 28 sự cố lớn trên đường dây 110-220kV, và mạch 500KV Đà Nẵng - Dốc Sỏi.

Các khu vực ảnh hưởng nặng nhất là Quảng Ngãi, mất điện 100%, Bình Định 94%, Quảng Nam 73%, Đà Nẵng 30%, Phú Yên 27%, Thừa Thiên-Huế 15%; Gia Lai - Kon Tum – Đăk Lăk từ 8-13% hộ sử dụng.





Do ảnh hưởng bão số 9 dẫn đến một số lưới điện gặp sự cố.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để triển khai khắc phục kịp thời các hư hại của lưới điện ngay khi bão đi qua, để có thể cấp điện trở lại sớm nhất”- Ông Nhân nói.



Về các hồ đập thủy điện thuộc quyền quản lý của EVN, ông Nhân cho biết đều đang ở mức nước đón lũ. Hồ Sông Tranh 2 trước khi bão về ở mức 72% dung tích hồ, A Vương - 68%, Sông Bung 4 - 58%, Vĩnh Sơn - 56%, Sông Hinh - 44%, Sông Ba Hạ -19%.

EVN đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ. Đồng thời, tuân thủ nghiêm lệnh điều tiết của ban chỉ huy phòng chống thiên tai ở các tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hồ đập và vùng hạ du.