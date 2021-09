Nhiều ĐBQH từng không tán thành việc tách luật Đầu năm 2020, Bộ Công an đề xuất tách Luật GTĐB 2008 thành hai luật là Luật GTĐB (do Bộ GTVT soạn thảo) và Luật Bảo đảm TTAT GTĐB (do Bộ Công an soạn thảo). Sau đó Chính phủ chấp thuận đề nghị này và yêu cầu xây dựng hai luật theo nguyên tắc: Cái gì thuộc giao thông tĩnh, xây dựng công trình thì thuộc Bộ GTVT quản lý, cái gì liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì giao cho Bộ Công an. Tháng 8-2020, Văn phòng Chính phủ thực hiện phát phiếu lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về việc xác định cơ quan nào sẽ quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Theo đó, 11/19 thành viên Chính phủ đồng ý giao Bộ GTVT, chỉ có 8/19 thành viên Chính phủ muốn giao công tác này cho Bộ Công an. Ngày 15-9, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH hai luật này. Tháng 10-2020, tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV đã cho ý kiến về hai dự luật này. Tại đây, nhiều ý kiến phản đối việc tách Luật GTĐB. Sáng 17-11-2020, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về vấn đề có nên tách Luật GTĐB và chuyển chức năng quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp GPLX sang cho Bộ Công an. Kết quả, đa số ĐB không tán thành việc tách luật và giao Bộ Công an đảm nhận việc cấp GPLX… Cũng tại kỳ họp QH này, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua việc chuyển dự luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ hai QH khóa XV. Ngày 24-6-2021, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ GTVT và Bộ Công an có văn bản tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng, có phương án tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của ĐBQH và các cơ quan, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận về phương án tiếp thu, giải trình, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-10-2021. Cuối tháng 8-2021, Bộ Công an, Bộ GTVT họp bàn về dự luật và đi đến thống nhất tiếp tục đề xuất tách Luật GTĐB thành hai luật.