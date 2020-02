‘Việt Nam là điểm đến an toàn’

Chủ tịch tỉnh viết tâm thư gửi du khách mùa COVID-19 Ngày 20-2, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ có thư gửi đến các đối tác và khách du lịch trong thời điểm nền kinh tế ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong thư, ông Phan Ngọc Thọ nêu thời gian qua, COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào nhiễm virus chủng mới Corona. Thừa Thiên-Huế vẫn là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và thu hút du khách… “Tỉnh Thừa Thiên-Huế thông báo để quý đối tác và khách du lịch biết, an tâm và tiếp tục chọn đất nước Việt Nam và điểm đến Thừa Thiên-Huế an toàn - thân thiện - hấp dẫn trong các hành trình sắp đến” - ông Thọ nêu trong thư. N.DO