Vietjet: Nhận giải Hãng hàng không chi phí thấp

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa được Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) trao giải thưởng "Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" (CAPA Asia Pacific Low Cost Airline of the Year). Lễ trao giải nằm trong khuôn khổ Hội nghị hàng không châu Á do CAPA tổ chức diễn ra tại Singapore ngày 14 và 15-11.

Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) nhận giải thưởng "Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" được trao bởi Chủ tịch danh dự CAPA, ông Peter Harbison.



Vượt qua các tập đoàn hàng không danh tiếng tại Châu Á Thái Bình Dương, đây là giải thưởng dành cho các hãng hàng không có dấu ấn chiến lược nổi bật, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng không khu vực đồng thời dẫn đầu xu thế, có nhiều sáng tạo và đặt ra những chuẩn mực cho các hãng hàng không khác noi theo trong những năm vừa qua.

Vietjet được chọn bởi sự lớn mạnh không ngừng của hãng trong những năm vừa qua, dẫn đầu thị phần hàng không nội địa Việt Nam và mạnh mẽ vươn ra thế giới. Đây là một vị trí rất đáng nể trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng nhanh với nhiều triển vọng thuận lợi.

Ông Peter Harbison, Chủ tịch danh dự CAPA, nhận định: “Vietjet tiếp tục phá vỡ các khuôn mẫu của một hãng hàng không chi phí thấp truyền thống. Hãng có một nền tảng tài chính vững chắc và một kế hoạch khai thác có thể sẽ tạo ra nhiều thách thức lớn cho các hãng hàng không tầm cỡ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Giám đốc Vietjet chia sẻ tại Hội nghị hàng không châu Á 2019 của CAPA diễn ra tại Singapore.



Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet, cho biết: “Sứ mệnh của Vietjet là mang đến sự thay đổi đột phá trong dịch vụ hàng không. Chúng tôi cảm ơn sự tin cậy, đồng hành và vinh danh của CAPA, tổ chức hàng không danh tiếng nhất tại Châu Á Thái Bình Dương. Hạnh phúc của chúng tôi là mang tới cơ hội bay giá vé thấp, dịch vụ thân thiện, tiện nghi trên những tàu bay mới cho gần 100 triệu khách hàng, mang lại những giá trị tích cực cho đối tác và cộng đồng hàng không.”

Vietjet được xếp hạng 7 sao về an toàn- chất lượng - mức cao nhất trong ngành hàng không thế giới bởi tổ chức uy tín AirlineRatings. Vietjet cũng nằm trong nhóm 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal.

Danh hiệu CAPA dành cho Vietjet ghi nhận sự đánh giá của tổ chức uy tín hàng đầu trong hàng không thế giới, là vinh dự không chỉ đối với hãng hàng không Vietjet mà còn là niềm tự hào của ngành hàng không Việt Nam.