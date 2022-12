Doanh nghiệp bắt đầu tung khuyến mãi hàng Tết

(PLO)- Các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cho biết dù chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá hàng Tết Nguyên đán 2023 sẽ không tăng

Theo ghi nhận của PV, thời điểm này các DN đã lên kế hoạch thu mua trữ nguyên liệu từ sớm để sản xuất hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trong Tết 2023 với giá ổn định.

Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An, cho biết trước những biến động của kinh tế thế giới cùng tác động của thị trường trong nước khiến người tiêu dùng (NTD) dè dặt hơn trong chi tiêu.

Vì vậy, những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn sẽ được cân nhắc để mua sắm nhiều hơn. Hiện công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất, thiết kế bao bì, hộp quà cho năm mới từ rất sớm để kịp sản xuất và cung ứng cho thị trường.

“Chúng tôi ưu tiên phát triển đồng đều cả ba phân khúc phổ thông, trung và cao cấp tùy thuộc đặc trưng của từng khu vực. Đồng thời, tích cực làm việc với khối khách hàng DN, triển khai các chính sách cùng 450.000 điểm bán trên toàn quốc để đem đến cho NTD sự mua sắm tiện lợi nhất.

Đặc biệt, dù giá nguyên liệu, lạm phát có dấu hiệu tăng nhưng giá bán vẫn ổn định. Song song đó, công ty tung chương trình khuyến mãi đặc biệt mua hộp quà Tết sẽ được tặng kèm hộp bơ Tường An Margarine 200 gr” - ông Tùng nói.

Bên cạnh đó, ông Tùng cho biết, khảo sát thị trường Tết 2023 của Think with Google cho thấy 83% NTD tin rằng Tết 2023 sẽ vui hơn và tình hình kinh tế sẽ khả quan hơn.

Sản phẩm thiết yếu tinh giản, có lợi cho sức khoẻ là những ưu tiên tiêu dùng trong dịp Tết năm nay. Công ty dự kiến sản lượng dầu ăn trong mùa Tết 2023 tăng 15% so với năm ngoái.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết từ tháng 6 công ty đã dự trữ nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa phục vụ NTD trước trong và sau Tết.

Tết 2023 Vissan cung ứng ra thị trường 2.000 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 30% so với cùng kỳ; 4.200 tấn thực phẩm chế biến tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị Tết hơn 710 tỉ đồng, tăng 10% so với năm ngoái.

“Vissan luôn cam kết giữ giá ổn định, không điều chỉnh giá bán trước, trong và sau Tết. Đồng thời thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm chế biến và tươi sống từ 5%- 10%. Đặc biệt ngày 28-29-30 Tết, công ty khuyến mãi giảm giá sốc để tạo điều kiện cho người lao động mua sắm thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn” - ông An nói.

Góc độ nhà bán lẻ, bà Nguyễn Lê Hồng Xuân, Phó Giám đốc hệ thống cửa hàng tiện lợi Co.op Food, cho biết để tạo điều kiện cho người tiêu dùng chủ động sắm sửa Tết, năm nay hệ thống Co.op Food bố trí các gian hàng Tết tập trung trưng bày những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi theo từng nhóm hàng. Sắp xếp các đợt giảm giá riêng theo thứ tự ưu tiên mua sắm.

Theo đó, có đến hàng ngàn mã sản phẩm Tết được giảm giá đậm, mức giảm tối đa lên đến 50%…Đặc biệt, những ngày cận Tết, Co.op Food sẽ tăng cường nhóm hàng thực phẩm tươi sống, các món chế biến sẵn để gia tăng tính tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng.

Ông Bùi Trung Chính, Giám đốc Thu mua ngành hàng thực phẩm Aeon Việt Nam, cho biết ngay từ tháng 10 siêu thị phối hợp cùng các nhà cung cấp lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cho đợt mua sắm cuối năm và Tết.

Sản lượng hàng hóa dự kiến tăng từ 15%-20%, tập trung vào thực phẩm chế biến sẵn như bánh chưng, bánh tét, củ kiệu…Giai đoạn cận Tết siêu thị đẩy mạnh các sản phẩm tươi sống.

Theo ông Chính, thời gian qua kinh tế phục hồi đáng kể, dự kiến sức mua giai đoạn cận Tết 2023 tăng từ 10% -15% so với năm 2022.

