Đốt xe, tấn công công an khi bị kiểm tra xe

Sáng 27-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Tích Tùng (30 tuổi, ngụ xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đề điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, ngày 14-5, trên địa bàn xã Tam Tiến, huyện Núi Thành xảy ra vụ trộm xe máy. Công an xã Tam Tiến thông báo cho công an các địa phương giáp ranh phối hợp điều tra.

Chiều 19-5, Công an phường An Sơn, TP Tam Kỳ phát hiện một xe máy khả nghi, không gắn biển số dựng trên vỉa hè ở đường Phan Châu Trinh nên phối hợp với Công an xã Tam Tiến tiếp cận xác minh. Thấy công an đến, Tùng nổ máy lái chiếc xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Lúc này, Tùng nói rằng xe nhận cầm của người khác, đề nghị được đi vào quán gần đó để lấy giấy tờ chứng minh.

Khi Tùng vào quán, công an đi theo và đứng bên ngoài quầy pha chế. Bất ngờ, Tùng cầm hai con dao lao ra chém vào một cán bộ công an nhưng anh này né tránh kịp.

Thấy Tùng manh động, lực lượng công an lùi ra khỏi quán, yêu cầu Tùng buông dao nhưng người này không chấp, nhặt đá ném về phía tổ công tác làm một cán bộ công an bị thương.

Sau đó Tùng tiếp tục cầm dao đuổi chém tổ công tác nhưng không trúng ai rồi mở nắp bình xăng đốt xe, tẩu thoát.

Kết quả giám định, cán bộ công an thương tật 2% còn Tùng bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ hai ngày sau đó.

Tại công an, Tùng tiếp tục khai là nhận cầm chiếc xe máy nhưng không khai ra ai là người cầm xe.

Tùng từng vào trường giáo dưỡng, ba lần bị phạt tù về các tội trộm cắp và cướp tài sản.