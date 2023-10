Dự báo tăng trưởng GDP ở mức 7% nhờ sản xuất phục hồi

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, quý III-2023, GDP Việt Nam tăng trưởng 5,33% so với cùng kỳ, cải thiện nhẹ so với mức tăng 4,05% của quý II-2022.

Điểm nhấn lớn nhất trong quý III-2023 đến từ sự phục hồi mạnh hơn của hoạt động công nghiệp và xây dựng. Lĩnh vực này tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể so với mức tăng trưởng 2,10% trong quý II-2023. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi số lượng đơn đặt hàng sản xuất tăng nhờ triển vọng kinh tế được cải thiện và hàng tồn kho giảm tại các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 3,66% so với cùng kỳ. Tính theo tháng, CPI tiếp tục tăng nhanh và tăng 1,08% so với tháng trước, mức tăng hàng tháng cao nhất trong 31 tháng. Chỉ số CPI của các mặt hàng giáo dục tăng 8,06% so với tháng trước do một số địa phương tăng học phí các cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong 9 tháng năm 2023, lạm phát trung bình ở mức 3,16%.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường tại Chứng khoán VNDIRECT đánh giá, mức tăng trưởng GDP trong quý III-2023 thấp hơn mức dự báo 6,4% trước đó do mức tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ kém hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng lại có mức tăng trưởng phù hợp với dự báo trước đó.

Tuy nhiên, chuyên gia này vẫn kỳ vọng quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc hơn nữa và dự báo tăng trưởng GDP sẽ đạt 7% trong quý IV-2023.

Động lực hỗ trợ chính sẽ đến từ chính sách tài khóa mở rộng. Lãi suất cho vay thấp hơn giúp cải thiện đầu tư tư nhân và tiêu dùng trong nước. Quá trình phục hồi của ngành sản xuất tăng tốc nhờ đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại trong bối cảnh hàng tồn kho giảm và áp lực lạm phát hạ nhiệt ở các thị trường phát triển,...

Ngành công nghiệp và xây dựng được dự báo có thể cải thiện tốc độ tăng trưởng lên 8,2 - 8,7% so với cùng kỳ trong quý III-2023 nhờ cải thiện hoạt động sản xuất, xuất khẩu cũng như giải ngân đầu tư công mạnh mẽ. Ngành dịch vụ sẽ tăng trưởng 6,5 - 7% so với cùng kỳ, trong khi ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản được dự báo sẽ tăng 3,4 - 3,6% so với cùng kỳ.

“Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP 2023 trong kịch bản cơ sở xuống 5%, chủ yếu là do kết quả 9 tháng năm 2023 thấp hơn dự kiến”- ông Đinh Quang Hinh cho biết.

Tuy nhiên, vẫn có rủi ro trong trường hợp lạm phát toàn cầu cao hơn dự kiến; Chỉ số giá đồng đô la Mỹ mạnh hơn dự kiến, có thể gây thêm áp lực lên tỉ giá hối đoái của Việt Nam.

Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến của các đối tác thương mại lớn sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.

BÙI TRANG