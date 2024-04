Dự kiến tăng tiền học lên gần 8 triệu đồng/tháng, trường mầm non nói gì?

Chia sẻ với PLO, một phụ huynh cho biết ngày 17-4, Trường Mầm non Vàng Anh (quận 5, TP.HCM) tổ chức họp lấy ý kiến về việc sẽ tăng tiền học lên 7.870.000 đồng/tháng .

“Do trường thực hiện mô hình "trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” nên tiền học của con tôi gần 4 triệu đồng/tháng. Giờ tăng tiền học lên gần gấp đôi sao gia đình tôi có thể theo nổi. Trong khi tôi có hai bé đang tuổi ăn tuổi học” – vị phụ huynh này tâm sự.

Cũng theo phụ huynh này, tại cuộc họp đa phần mọi người không đồng ý việc tăng tiền học. Như lớp con chị, có khoảng 20 học sinh, trong đó có 4-5 phụ huynh không có ý kiến, hai phụ huynh đồng thuận tăng tiền học, còn lại không đồng ý.

Phụ huynh trên cho biết thêm với tiền học hiện nay, các bé được học 10 môn vận động cùng với tiếng Anh. Giờ tăng tiền học thêm gần 4 triệu, theo thông tin chị nắm các con sẽ được học thêm yoga, erobic, stem….

“Với lứa tuổi mầm non, việc học thêm những môn trên không cần thiết. Vì thế số tiền gần 8 triệu đồng/tháng là quá cao đối với trường công lập. Với mức thu trên, tôi thà cho con học trường quốc tế còn hơn” – chị bày tỏ và cho biết không chỉ phụ huynh mà nhiều giáo viên cũng không đồng ý việc triển khai đề án.

Trao đổi với PLO, một thành viên trong Ban giám hiệu Trường Mầm non Vàng Anh, quận 5 xác nhận trường có tổ chức cuộc phụ huynh, lấy ý kiến rộng rãi về việc thực hiện mô hình trường tự chủ tài chính 100%.

Việc khảo sát được tổ chức với khối chồi, mầm và khối nhà trẻ.

Cũng theo vị trên, việc tổ chức họp phụ huynh lấy ý kiến căn cứ kế hoạch 220/KH-UBND ngày 16-12 năm 2020 của UBND quận 5 về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2020-2025 hướng đến năm 2030.

Theo đề án, khi trường triển khai mô hình tự chủ, tổng các khoản thu của trẻ trong một tháng là 7.870.000 đồng.

Số tiền trên không chỉ là học phí mà còn bao gồm các khoản khác trong một tháng gồm học phí, tiền suất ăn sáng, tiền suất ăn trưa, tiền tham gia các lớp học theo đề án…

Theo vị trên, không chỉ lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh, giáo viên trong trường, trường còn lấy ý kiến của các ban ngành đoàn thể, các trường Đại học như Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Bộ Công an, các bệnh viện, trường mầm non, các phường… không chỉ ở quận 5 để nắm bắt ý kiến của mọi người về đề án. Sau khi có các số liệu, ý kiến, trường sẽ báo cáo lên lãnh đạo để nắm.

“Trường cũng chỉ mới lấy ý kiến khảo sát báo cáo cấp trên, chứ chưa có quyết định bao giờ thực hiện. Hiện tỷ lệ đồng thuận chưa nhiều" - vị này nói thêm.

Trường mầm non Vàng Anh là trường mầm non thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế từ năm 2016. Đến tháng 12-2023, trường đã được UBND TP.HCM công nhận đạt tiêu chuẩn tiên tiến - hội nhập theo quy định mới.

Hiện trường thực hiện mô hình trên đối với học sinh khối mẫu giáo. Tổng các khoản thu đối với học sinh mẫu giáo khoảng 3,7 triệu đồng/tháng/học sinh, bao gồm cả học phí và tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn xế.

Riêng học sinh khối nhà trẻ không thực hiện mô hình trên nên tổng các khoản thu khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng/học sinh.

Tại TP.HCM, Trường Mầm non Nam Sài Gòn là trường mầm non công lập, trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM. Đây cũng là trường mầm non công lập tự chủ tài chính 100%.