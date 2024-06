Du lịch Singapore muốn đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế 13/06/2024 15:24

Tổng Cục Du lịch Singapore (STB) vừa có những dự báo về ngành du lịch Singapore năm 2024, và các sáng kiến du lịch mới hấp dẫn quốc đảo sư tử dành cho khách Việt Nam.

Bà Sherleen Seah, đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất ở Đông Nam Á.

Năm 2023, Việt Nam nằm trong top 10 thị trường của Singapore, với khoảng 458.000 lượt du khách. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2024, Singapore đã đón tiếp hơn 155.000 khách Việt. “Chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa du lịch hè cao điểm trong năm 2024”- bà Sherleen Seah chia sẻ.

Phía STB đánh giá ngành du lịch Singapore đã phục hồi mạnh mẽ kể từ khi mở cửa du lịch quốc tế trở lại năm 2022. Năm 2023, Singapore đã đón 13,6 triệu lượt khách quốc tế và đạt mốc 27,2 tỉ đô la Singapore (SGD) từ doanh thu du lịch.

Những con số ấn tượng này, đánh dấu sự phục hồi gần như hoàn toàn của nền du lịch Singapore so với năm 2019. Dựa trên xu hướng phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch toàn cầu cũng như đánh giá tiềm năng từ các thị trường chủ chốt.

Du lịch Singapore làm mới điểm đến để đón lượng khách quốc tế lớn trong thời gian. Ảnh: TT.

Năm 2024, Tổng Cục Du lịch Singapore dự báo có thể đón từ 15-16,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch từ 27,5-29 tỉ SGD.

Theo bà Sherleen Seah, mục tiêu này khá tham vọng, tuy nhiên nếu đạt được, đây sẽ là kỷ lục mới của ngành du lịch Singapore. “Tôi tin tưởng rằng Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường nguồn hàng đầu cho du lịch Singapore”- bà Sherleen Seah dự báo.

Các điểm đến mới khi đến Singapore như khu tổ hợp văn hóa nghệ thuật và phong cách sống New Bahru, The Singapore river; loạt trải nghiệm mới tại đảo Sentosa như con đường thực tế ảo Sensoryscape, khu vực bãi biển The Palawan; khu bảo tồn động vật Mandai...

Tại TP.HCM, ngành du lịch cũng thiết kế các sản phẩm dành riêng cho thị trường Singapore như du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch golf, du lịch bleisure - du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch học tập, du lịch sinh thái và các sản phẩm liên kết vùng.

Đánh giá về thị trường du lịch Singapore, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, TP.HCM đã thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch, giới thiệu và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch đến các doanh nghiệp Singapore.

Ông Hòa cho rằng, TP.HCM cung cấp sản phẩm mới và dịch vụ du lịch, cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ các đối tác Singapore và quốc tế, tăng cường tương tác và mở rộng cơ hội cho các đối tác Singapore và Việt Nam.