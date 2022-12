Dùng dao đâm người phụ nữ bán trứng gà để cướp tài sản

(PLO)- Người phụ nữ đi xe máy đến điểm hẹn giao 10 quả trứng gà thì bị khách mua xô ngã, dùng dao tấn công để cướp điện thoại.

Ngày 31-12, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Hải (20 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hải do thiếu tiền tiêu xài, nợ nần và nghiện game nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Vì vậy ngày 29-12, Hải lập tài khoản facebook tên “Hà Hồ” rồi liên hệ với chị T. (ngụ huyện Thống Nhất) đặt mua 10 quả trứng gà và yêu cầu giao tới địa điểm vắng người thuộc ấp Chợ (xã Suối Nho). Tối cùng ngày chị T. đi xe máy đến điểm hẹn giao trứng thì bị Hải xô ngã, giật điện thoại iPhone.

Khi nạn nhân giằng lại, Hải dùng một con dao thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào tay chị rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, công an xác định Hải là nghi phạm nên cùng gia đình vận động ra công an đầu thú. Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu giữ điện thoại di động bị cướp và con dao gây án.

VŨ HỘI