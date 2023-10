Gần 2.400 trường hợp vượt đèn đỏ trong ngày đầu TP Tân An xử lý phạt nguội

(PLO)- Ngày đầu tiên triển khai hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn TP Tân An, lực lượng Công an đã phát hiện gần 2.400 trường hợp vượt đèn đỏ.

Ngày 11-10, đại tá Trần Văn Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, đưa ra một số thông tin đáng chú ý tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng năm 2023 của tỉnh Long An.

Lực lượng CSGT TP Tân An giám sát giao thông tại các tuyến đường. Ảnh: HD

Theo đại tá Hà, chỉ riêng địa bàn TP Tân An, trong ngày đầu tiên (10/10) đưa vào vận hành hệ thống camera để giám sát giao thông, xử lý vi phạm, cơ quan chức năng phát hiện gần 2.400 trường hợp vi phạm vượt đèn đỏ. Có 11 ô tô vi phạm trong đó có 7 xe du lịch, 4 xe tải.

Các trường hợp vi phạm giao thông sẽ được camera ghi nhận gửi về Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Tân An để xử lý. Ảnh: HD

Với những trường hợp vi phạm này, trong vòng 10 ngày, lực lượng chức năng TP Tân An sẽ rà soát, xác minh cụ thể từng loại xe, sau đó gửi thông báo vi phạm về tận nơi ở của chủ phương tiện.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 tháng năm 2023. Ảnh: HD

Ngoài ra, đại tá Trần Văn Hà cũng cho biết tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh còn vẫn xảy ra, đã có trên 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng CSGT phát hiện xử lý, tăng gần 80% so cùng kỳ năm 2022.

Hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn TP Tân An được vận hành, khai thác. Ảnh: HD

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, Công an TP. Tân An đã đưa vào vận hành, sử dụng và khai thác 121 camera được lắp đặt cố định ở 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Tân An. Trong đó có 80 camera giám sát giao thông, 19 camera giám sát về an ninh và 22 camera quan sát chung trên toàn địa bàn.

121 camera được lắp đặt tại 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường của TP Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, Công an TP Tân An sẽ phối hợp, cung cấp thông tin vi phạm tại 4 điểm camera giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 62, giao PC08 Công an tỉnh Long An xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo quy định.

Về việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông để phạt nguội vi phạm trật tự ATGT, Công an TP Tân An đánh giá đây là một bước tiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Đồng thời, việc này cũng nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông, tạo tiền đề cho TP Tân An xây dựng thành phố thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

HUỲNH DU