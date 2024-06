Giả danh Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai để lừa làm sổ đỏ 07/06/2024 18:07

(PLO)- Bị can lên mạng xã hội đặt làm giả con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và xưng danh là Phó giám đốc Sở để lừa đảo.

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thiện Trung (35 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 9- 2023, Trung biết được nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) gặp khó khăn trong việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên đã lên mạng xã hội đặt làm giả con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Bị can Trần Thiện Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau đó Trung tự xưng là Phó Giám đốc Sở, có khả năng giúp người dân làm giấy chứng nhận với chi phí từ 60 triệu đồng đến 280 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Trung đã lừa đảo được hàng chục người dân tại phường Trảng Dài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26-5, chị H ngụ phường Trảng Dài đến cơ quan Công an trình báo về việc phát hiện Trung đang lẩn trốn tại khu vực phường Tân Hòa (TP Biên Hòa). Nhận được tin báo, Công an đã đưa người này về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Tại đây Trung khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 140 triệu của chị H và số tiền lên đến hàng tỷ đồng của hơn 20 người dân sinh sống tại khu vực phường Trảng Dài.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Ai là bị hại của Trần Trung Thiện nhanh chóng liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để trình báo.