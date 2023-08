Giá USD chợ đen bất ngờ đổ đèo

(PLO)- Trong khi giá đồng đôla tại các ngân hàng vẫn duy trì đà tăng thì giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do lại "đổ đèo" nhưng chưa bị thủng mốc 24.000 đồng.

Ngày 22-8, tỉ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 23.886 đồng, giảm 11 đồng so với hôm qua và là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của tỉ giá trung tâm.

Nếu so với đầu tháng 8 – thời điểm NHNN niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.757 VND/USD đến nay, tỉ giá trung tâm tăng thêm 129 đồng.

Tỉ giá mua giao ngay tại Sở Giao dịch NHNN vẫn được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.400 VND/USD; tỉ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.030 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Trên thị trường liên ngân hàng đêm qua, tỉ giá chốt phiên ở mức 23.814 VND/USD, tăng nhẹ 8 đồng so với phiên cuối tuần.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại lại có xu hướng đi lên. Đơn cử, tại Vietcombank điều chỉnh tăng tới 100 đồng mỗi đôla so với chốt phiên hôm qua, nâng giá mua bán lên mức 23.700 – 24.070 VND/USD.

Tương tự, Eximbank cũng cộng thêm 90 đồng cho cả hai chiều, đưa giá mua lên 23.670 VND/USD và giá bán lên 24.060 VND/USD.

Trên thị trường chợ đen, giá đồng bạc xanh tuột dốc. Lúc 15 giờ chiều nay, giá mua vào chỉ còn 24.000 VND/USD và bán ra phổ biến ở mức 24.050 VND/USD, giảm khoảng 90 – 100 đồng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với một ngày trước.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự biến động của tỉ giá USD/VND trong những ngày gần đây chỉ mang tính thời điểm. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với biến động tỉ giá trong giai đoạn cuối năm nay do chênh lệch giữa lãi suất tiền VND và USD.

Lý do là NHNN vẫn giữ quan điểm sẽ tiếp tục hạ lãi suất huy động, qua đó hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất VND giảm trong khi lãi suất đồng USD vẫn được Cục dự trữ Liên bang Mỹ duy trì ở mức cao. Điều này tạo ra sự chênh lệch giữa lãi suất tiền VND và USD, qua đó thúc đẩy nhu cầu đồng USD tăng lên và tỉ giá USD/VND cũng tăng theo.

Hiện lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền đồng chỉ khoảng 0,2%/năm nhưng lãi suất cho vay qua đêm đối với đồng USD giữa các ngân hàng đã lên mức 5%/năm.

THUỲ LINH