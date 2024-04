Giá vàng và tỷ giá đồng USD trong đối đầu địa chính trị Trung Đông 19/04/2024 15:54

Sau thông tin về cuộc tấn công tên lửa có tính chất đáp trả của Israel tới Iran xảy ra đêm qua, sáng nay 19-4, các thị trường tài chính ở châu Á đã đỏ lửa.

Theo quan điểm chuyên gia, lãi suất tiết kiệm thấp khiến nhiều người dân quan tâm đến vàng, nhưng chính điều này lại gây ảnh hưởng đến tỷ giá - Ảnh: Ngọc Diệp

Kịch bản Mỹ không hạ lãi suất đồng USD bắt đầu được thị trường chứng khoán tính đến

Khi căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang, thị trường chứng khoán các nước châu Á lập tức giảm điểm, nhiều nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu. Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến các thị trường giảm điểm chính là căng thẳng tại Trung Đông leo thang và những nỗi lo về khả năng lãi suất đồng USD tại Mỹ được duy trì trong thời gian dài hơn.

Tâm lý bi quan trên thị trường tài chính châu Á bắt đầu ngay từ đầu phiên hôm nay sau khi quan chức thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuyên bố gần nhất đã phát đi thông điệp về khả năng việc hạ lãi suất có thể bị đẩy lùi xuống thời điểm cuối năm 2024, hoặc cũng có thể sẽ không có lần hạ lãi suất nào trong năm nay cả.

Nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu hơn sau khi Israel công bố đã tiến hành đáp trả Iran sau chưa đầy một tuần Iran tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này không khỏi khiến nhiều người lo ngại về khả năng xung đột leo thang từ giữa hai nước thành quy mô khu vực tại Trung Đông.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương có thời điểm giảm đến 2,6% trong phiên. Ở thời điểm chốt phiên, chỉ số mất 2% giá trị. Cổ phiếu tập đoàn sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan hạ sâu đồng thời bởi nhiều chuyên gia dự báo về khả năng triển vọng tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh cũng như máy tính cá nhân yếu.

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương có tuần giảm điểm mạnh nhất trong gần 2 năm Nguồn: Bloomberg

Tại các thị trường châu Á, thị trường Đài Loan sụt 3,8%; chỉ số Topix trên thị trường Nhật hạ 1,9%; chỉ số Hang Seng trên thị trường Hồng Kông hạ 0,85%, chỉ số CSI của thị trường Trung Quốc hạ 0,85%.

Nếu tính cả tuần, thị trường chứng khoán các nước châu Á có tuần giảm điểm sâu nhất tính từ tháng 6-2022.

Chuyên gia quản lý cấp cao tại quỹ SGMC Capital Pte, ông Mohit Mirpuri, nhận xét: “Các đợt bán trên thị trường đang mạnh lên, đã đến lúc phải cân nhắc lại về danh mục đầu tư và gia tăng tỷ lệ tiền mặt nắm giữ. Chúng tôi sẽ chỉ duy trì một số tài sản có kế hoạch nắm giữ dài hạn”.

Nhận định về diễn biến đồng USD và vàng trong thời gian tới

Khi tâm lý ngại rủi ro lan rộng khắp các thị trường tài chính trong ngày hôm nay, nhà đầu tư mua mạnh vàng và dầu.

Trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.386USD/ounce (tức khoảng 73,8 triệu đồng/lượng), tuy nhiên trước đó trong phiên giá vàng có lúc chạm mức 2.431,29USD/ounce. Giá vàng đang hướng đến tuần tăng thứ 5 liên tiếp và từ đầu tuần đến nay đã tăng được hơn 2%.

Chuyên gia phân tích về thị trường tài chính tại quỹ Capital – Mỹ, bà Kyle Rodda, nói: “Vàng giờ đây không phải chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ nữa, nó là sản phẩm của cuộc chơi địa chính trị”.

Còn theo quan điểm của trưởng bộ phận phân tích vĩ mô tại Tastylive, ông Ilya Spivak, ngay cả sau này khi rủi ro địa chính trị giảm đi, yếu tố Trung Quốc mua mạnh vàng sẽ vẫn mang đến lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Các chuyên gia thuộc Citigroup và Goldman Sachs mới đây cũng đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng. Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa khu vực Bắc Mỹ tại Citigroup – ông Aakash Doshi dự báo: “Chúng tôi cho rằng giá vàng sẽ có thể chạm mốc 3.000USD/ounce trong vòng từ 6 đến 18 thấng tới. Mức giá sàn của vàng đã nâng từ 1.000USD lên 2.000USD/ounce”.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng chung quan điểm. Goldman Sachs khẳng định thị trường vàng giờ đã tăng trưởng không ngừng lại được, đồng thời nâng dự báo gái vàng từ mức 2.300USD lên 2.700USD/ounce vào thời điểm cuối năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm trở lại đây - Nguồn: CNBC

Tại thị trường trong nước, ở thời điểm 3h chiều ngày hôm nay (ngày 19-4) giá vàng SJC hiện đang giao dịch trong mức 81,8 – 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức 74,8 – 76,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Nhận định về triển vọng giá vàng trong thời gian sắp tới, ông Nguyễn Minh Tuấn – CEO của AFA Capital chỉ ra để nhìn vào giá vàng trong nước, sẽ cần phải cân nhắc đến nhiều yếu tố.

Trong bối cảnh hiện nay khi mà kinh tế trong nước đương đầu với khá nhiều thách thức, tăng trưởng tín dụng quý I-2024 chỉ đạt 0,26%, lãi suất tiết kiệm lại quá thấp, thị trường bất động sản đang có những khó khăn, chính vì vậy không ngạc nhiên khi mà nhiều người dân mang tiền đi mua vàng, nhu cầu về vàng sẽ vẫn gia tăng trong thời gian tới.

Thế nhưng ông Tuấn cũng chỉ ra với một đất nước không sản xuất được vàng, Việt Nam chỉ có một mỏ vàng rất nhỏ mà vàng chủ yếu đi nhập khẩu, mà để nhập vàng sẽ cần đến USD Mỹ, khi nhiều người dân đi mua vàng, áp lực lên tỷ giá sẽ gia tăng. Đặc biệt xét đến bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa đồng USD Mỹ và tiền đồng đang ở ngưỡng cao, FED thậm chí đã phát đi thông điệp có thể sẽ không có lần hạ lãi suất nào trong năm 2024, vấn đề tỷ giá sẽ vẫn căng thẳng trong thời gian tới.

Trong báo cáo nghiên cứu mới công bố, tập đoàn tài chính Mitsubishi (MUFG) của Nhật đã nâng dự báo tỷ gái tiền đồng Việt Nam. Cụ thể, MUFG nâng dự báo tỷ giá USD/VND lên mức 25.800VND/USD trong quý II-2024 (dự báo trước đây là 24.800VND/USD).

Tuy nhiên, dù tiền đồng Việt Nam hạ giá so với đồng USD Mỹ, nhưng mức độ hạ giá vẫn thấp hơn so với nhiều đồng tiền châu Á khác. theo phân tích của Dragon Capital, tiền VND vẫn mất giá chậm hơn so với nhiều đồng tiền trong khu vực. Từ đầu năm đến nay, biên độ giảm của đồng nội tệ Đài Loan so với USD là 6,4%, Thái Lan 7,5%, Hàn Quốc 8,3%, và Nhật Bản 9,4%.