Giấc mơ về ngôi nhà và những sớm ban mai bình yên

Một trong những điều kỳ diệu, tuyệt vời nhất trong cuộc đời, với tôi đó là câu chuyện về những giấc mơ. Và tôi tin rằng mỗi giai đoạn cuộc đời, giấc mơ sẽ mang theo những hình hài khác nhau, những câu chuyện khác nhau.

Nếu như đời người có 60 năm thì năm 30, tôi nghĩ rằng đó là một mốc quan trọng để ta xác định được giấc mơ nào mới thực sự là trọn vẹn nhất để ta hiện thực hóa giấc mơ ấy. 30 tuổi, tôi đã bắt đầu xác định giấc mơ về “một ngôi nhà và những đứa trẻ”. Thế nhưng, tôi chỉ mới chạm được cánh cửa của giấc mơ về một ngôi nhà bằng một chữ ký kết thúc đời độc thân. Tôi bước sang trang mới trong căn hộ chung cư cũ, nơi mà người bạn đời của mình đã sống hơn 30 năm.

Nơi tôi trở về

Khi biến cố đại dịch trên toàn cầu ập đến, những mất mát, tổn thương ngoài cộng đồng đã kéo theo những đổi thay mang đến cảm giác thật lạ mà tôi không thể nào lý giải được.

Thời gian đó tôi cũng bị nhiễm COVID-19 và tôi phải một mình đi thuê một nơi khác ở trong hai tuần để tự cách ly, cũng như tạo an toàn cho mọi người xung quanh. Trong hai tuần cách ly, ngoài việc chống chọi lại với bệnh tật, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mọi việc, nhất là ước mơ về một ngôi nhà, một tổ ấm cho gia đình nhỏ của mình.

Và khi đã may mắn vượt qua tất cả, ước mơ về một ngôi nhà vẫn còn đó và đã trở thành một động lực vô cùng mạnh mẽ để tôi quyết tâm sẽ thực hiện ước mơ đó. Có được một ngôi nhà của riêng mình, tôi sẽ tự do tận hưởng cảm giác khi được sống dưới một mái ấm đích thực. Ở đó, tôi được an toàn, tôi được là chính mình. Và trên hết, nhà sẽ là nơi để tôi trở về, là không gian để thư giãn, nghỉ ngơi và sống thật trọn vẹn với tất cả những gì mình có.

Rồi mỗi ngày chạy xe trên con đường quen thuộc đến chỗ làm, hai bên đường là những tòa nhà mới, những căn hộ cao cấp, tôi lại có dịp để suy nghĩ về hình ảnh ngôi nhà tương lai của mình. Ngôi nhà đó sẽ mang hình hài như thế nào, ngoài ban công tôi nên treo chậu hoa gì để cùng tôi đón nắng mai, tưởng tượng về góc ban công có bộ bàn ghế để mỗi tối hai vợ chồng cùng chill.

Thích không gian sống thông thoáng, linh hoạt

Tôi có xu hướng thích những kiểu thiết kế không gian sống riêng tư, tách biệt với bên ngoài nhưng vẫn có thể tiếp xúc với nắng mưa và cây xanh xung quanh. Thật tuyệt vời biết bao khi được chạm vào nắng mưa ngay khi ngồi trong nhà. Cảm giác thư thái sẽ giúp ta xua tan hết những xô bồ giữa lòng phố thị đông đúc.

Đối với kiến trúc của căn hộ chung cư, tôi thích không gian sống thông thoáng, linh hoạt, gần gũi với thiên nhiên. Thiết kế trong căn hộ sẽ tạo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, xóa bỏ sự ngăn cách về không gian so với cách bố trí phòng sinh hoạt thường thấy ở căn hộ chung cư truyền thống.

Và một điểm rất cần thiết trong mỗi gia đình là góc bếp. Nơi để tôi được nấu những món ăn ngon cho gia đình mình. Và nơi đây sẽ không thiếu một bộ bàn ăn nhỏ xinh cho các thành viên của gia đình.

Có người sẽ nghĩ tôi thật dại, thời nào rồi mà còn thích vào bếp? Có thể bên ngoài sẽ có nhiều món ăn ngon, khung cảnh đẹp, thơ mộng, view đẹp nhưng suy nghĩ trong tôi, những bữa cơm nhà mới thật sự ý nghĩa và vô giá.

Bởi vậy, nếu hỏi vị trí tôi quan tâm nhất trong ngôi nhà, câu trả lời vẫn chỉ có một - là gian bếp. Nơi tôi sẽ bài trí bộ sưu tập chén gốm sứ Nhật, một bộ trà đạo mà mình yêu thích.

Bạn bè tôi hay bảo tôi tâm hồn lơ thơ, mơ mộng, chỉ hợp với khung cảnh nhà quê, nơi có ngôi nhà nhỏ với mảnh vườn hoa trước hiên, mảng vườn xanh xung quanh nhà…

Thật ra, trải qua những trắc ẩn, giận dữ và yếu đuối, với tôi ở đâu cũng được. Nhà lớn cũng được, nhà nhỏ cũng chẳng sao, chỉ cần đó là tổ ấm trọn vẹn.

Nơi tôi sẽ thực hiện ước mơ về ngôi nhà của riêng mình Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2, tôi có làm một số công việc về truyền thông và hiện nay tôi là nhân viên content của Công ty cổ phần Tôn Pomina. Tôi chọn TP.HCM để đồng hành với mình đến suốt cuộc đời. Sống ở TP này, cuộc sống đôi khi không chỉ có màu hồng nhưng TP này vẫn luôn dang tay chở che, vỗ về và xoa dịu những vết thương lòng đó. Bởi nơi đây còn có những người tôi thương và là nơi bắt đầu cho ước mơ lâu nay trong tôi. Và quan trọng nhất là nơi đây tôi sẽ thực hiện ước mơ về ngôi nhà, tổ ấm của riêng mình. Nơi sẽ có những người yêu thương luôn dành cho tôi sự quan tâm, dỗ dành. Nơi để mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ được đón buổi sáng ban mai bình yên, tận hưởng sự an nhiên mà mình hằng mong ước.