NSƯT Quế Trân, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Thoại Mỹ và NS Kim Tử Long. Ảnh: NVCC

Họ là những nghệ sĩ cải lương, ca sĩ, diễn viên trẻ,…Họ đến từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước thậm chí ở hải ngoại xa xôi. Nhưng họ có cùng một nhịp đập trái tim hướng về TP.HCM, hướng về quê hương thân yêu, mong đại dịch sớm chấm dứt, cầu bình an, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

30 nghệ sĩ góp giọng trong ca khúc

Mới công bố nhưng MV ‘Sài Gòn ngày vui trở lại’ đã được chia sẻ khắp các kênh Youtube, mạng xã hội. Bài hát nhận được sự yêu mến của người hâm mộ không chỉ bởi ý nghĩa mà còn vì tâm huyết của NSƯT Hữu Quốc và các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong mùa dịch bệnh phức tạp, những người yêu nhạc đặc biệt cải lương tuồng cổ không khỏi hân hoan khi được nghe giọng hát của 30 nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Phương Hồng Thủy, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Quế Trân, Hữu Quốc, Thoại Mỹ, Phượng Loan, Lê Tứ, Thanh Hằng, Tú Sương, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm…



NSƯT Tú Sương, NS Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Huyền. Ảnh: NVCC

‘Sài Gòn, ngày vui trở lại’ bắt đầu nhen nhóm sau khi NSƯT Hữu Quốc lập nhóm "Nghệ sĩ lạc quan". Anh muốn làm MV nói lên tấm lòng của các nghệ sĩ sân khấu cải lương đối với thành phố thân yêu.

“Sau khi lập nhóm nghệ sĩ lạc quan với các anh chị em nghệ sĩ, chia sẻ về tình hình dịch bệnh và sự mất mát của các nghệ sĩ trong nghề, tôi đã có ý định làm một MV nói lên tấm lòng của các nghệ sĩ Cải Lương với Sài Gòn.

Tôi nhờ tác giả Tô Thiên Kiều viết lời, sau đó tôi bổ sung thêm một số nội dung và chọn các điệu lý với tinh thần lạc quan chiến thắng dịch bệnh, ca ngợi những tấm gương nơi tuyến đầu. Xong công đoạn này, tôi nhờ nhạc sĩ Thái Dũng hoà âm và nhà báo-MC Phước Lập viết và đọc lời bình cho MV”- NSƯT Hữu Quốc chia sẻ với PLO.

Do MV thực hiện trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội nên các nghệ sĩ và ê-kíp chỉ làm việc qua điện thoại rồi khẩn trương tiến hành. Thực hiện một MV với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ tên tuổi là điều không hề dễ dàng, lại quay dựng trong những ngày dãn cách, khó khăn không kể hết.



NS Nhã Thi và NS Điền Trung - Thanh Thảo. Ảnh: NVCC

Ban đầu các nghệ sĩ tự quay hình đoạn mình ca luôn bằng điện thoại, nhưng chất lượng không đồng bộ, nên sau đó anh đã nhờ các nghệ sĩ gửi ảnh chân dung về để đảm bảo đẹp và đều. Nhờ sự tâm huyết của ê-kíp và các nghệ sĩ, MV cũng đã hoàn thành và gửi đến khán giả.

“Đáng lý là có NSƯT Kim Tiểu Long tham gia nữa, nhưng vì bạn ấy bên Mỹ, gửi mail về hoài mà bên này không nhận được. Rồi nghệ sĩ Bình Tinh, Hoàng Đăng Khoa cũng được mời tham gia, nhưng vì đại gia đình sân khấu Huỳnh Long đang gặp quá nhiều chuyện buồn với sự ra đi của mẹ, của dì và cậu của nghệ sĩ Bình Tinh (Nghệ sĩ Bạch Mai, Kim Phượng và Thanh Châu-PV), nên hai em ấy xin không tham gia”- NSƯT Hữu Quốc trải lòng.

Nghệ sĩ cải lương dìu nhau qua mùa dịch

“Dù cách xa vị trí nhưng giọng hát vẫn hoà nhịp. Quá xuất sắc!”, “Bài hát rất ý nghĩa”, “Thương quá tấm chân tình của quý cô chú anh chị văn nghệ sĩ. MV đơn giản nhưng đầy cảm xúc...” đó là một số trong hàng ngàn lượt bình luận của khán giả dưới MV.

Không chỉ nhiệt tình tham gia, các nghệ sĩ còn phụ nhau chung tay góp tiền cùng anh và các nhà hảo tâm quen biết gửi gần 200 triệu để NSƯT Hữu Quốc tặng cho các nghệ sĩ lão thành, nghệ sĩ neo đơn và đang gặp khó khăn.

“Tôi đã chia ra 137 phần, mỗi phần 1.500.000đ cho các ông bà, cô chú nghệ sĩ, công nhân sân khấu … như một món quà nhân ngày Giỗ Tổ Sân Khấu sắp tới”- NSƯT Hữu Quốc nói.



NS Hà Như và NSƯT Lê Tứ. Ảnh: NVCC

Trước đó, NSƯT Hữu Quốc đã khởi xướng lập nên quỹ bếp ăn từ thiện “Chia sẻ yêu thương” để hỗ trợ phần ăn cho những người dân gặp khó khăn. Từ bếp ăn nghĩa tình này, hàng ngàn phần cơm đã được gửi tuyến đầu chống dịch, đến bà con vực bị phỏng toả và các khu lao động trên địa bàn thành phố mong phần nào san sẻ khó khăn…

Hiện tại, bếp đã ngưng hơn 10 ngày nay do bếp không cho chỗ ở lại cho các thành viên và nguồn cung cấp thực phẩm, gia vị cũng khó khăn khi giao tới. Đó là điều khiến anh và các nghệ sĩ tiếc nuối. Anh hi vọng thành phố mình sẽ sớm vượt qua đại dịch, an vui trở lại như những ngày nhộn nhịp.

‘Sài Gòn, ngày vui trở lại’ là tâm huyết của NSƯT Hữu Quốc cùng ê-kíp hơn 30 nghệ sĩ chung tay thực hiện. MV có sự tham gia của NSƯT Phương Hồng Thủy, Hữu Quốc, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Phượng Loan, Quế Trân, Tú Sương, Lê Tứ, Cẩm Thu, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Minh Trường, Điền Trung, Nhã Thi, Quốc Đại…. “Sài Gòn ngày vui trở lại” còn có sự tham gia của các giọng ca nhí: Thảo Trâm, Kim Thư, Panda Tài…