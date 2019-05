Tranh cãi về bản quyền bộ phim 'Vô gian đạo'

Ngay sau đó, nhà sản xuất đã chính thức lên tiếng cho biết phim không đạo nhái mà đã được mua bản quyền Việt hóa từ Thánh bịp vô danh ((My Name Is Nobody).

Thánh bịp vô danh được nhào nặn bởi đạo diễn Vương Tinh. Đây là một trong những người có những đóng góp mạnh mẽ cho điện ảnh Hoa Ngữ trong những thời kì bùng phát của dòng phim thương mại.

Hình ảnh trong phim



Vị đạo diễn kì cựu này còn được mệnh danh là “ông hoàng phim thương mại” với những series hành động - võ thuật – hài hước rất thành công trong khu vực Châu Á. Mặt khác, đạo diễn Vương Tinh cũng chính là người đã tạo nên làn sóng phim về đề tài bài bạc bịp, thế giới ngầm rất được khán giả Châu Á yêu thích. Trong đó, nổi bật nhất là bộ phim Thần bài và Thánh bịp vô danh.



Theo đó, Vô gian đạo được xem là phiên bản Việt hóa từ bộ phim kinh điển của Hong Kong Thánh bịp vô danh. Đây là phim điện ảnh được phát hành vào năm 2000, giữa cơn sốt những bộ phim điện ảnh lấy chủ đề cờ bạc bịp mà Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa thực hiện. Phim do nam diễn viên Trương Gia Huy đóng chính - anh cũng là ngôi sao màn bạc thời bấy giờ.



Đạo diễn Trần Việt Anh



Nội dung của phim xoay quanh Vô Danh (Trương Gia Huy), người nổi tiếng là ông vua cờ bạc bịp, đánh đâu thắng đó ở các sòng bài. Bên cạnh đấy, anh cùng thầu cá độ bóng đá và khiến nhiều gia đình tán gia bại sản, cho đến một ngày anh phải lòng Bitter (Thư Kỳ) - cô người mẫu mù nổi tiếng của Hương Cảng. Bộ phim gặt nhiều thành công từ doanh thu.



Vô gian đạo có sự tham gia của các diễn viên như Huỳnh Anh, La Thành, Xuân Nghị, Võ Mỹ Phương, ALX CHAN… Nhà sản xuất phim cho biết, việc mua bản quyền phim Thánh bịp vô danh – My Name Is Nobody từ một người bạn do đó không quá khó khăn. Tuy vậy, yêu cầu từ phía bản quyền phim là không dùng lại tên gốc của phim.



Bộ phim cuối cùng có mặt nghệ sĩ Lê Bình tham gia



Ngoài ra, phim còn mang tinh thần của tác phẩm đình đám Vô gian đạo (Infernal Affairs) của bộ đôi đạo diễn Lưu Vĩ Cường - Mạch Triệu Huy. Đạo diễn Trần Việt Anh chia sẻ: “Tôi mix cả hai dòng phim thành một Vô gian đạo mới. Trong đó, tôi dùng tình tiết, câu chuyện của Thánh bịp vô danh nhưng theo một tinh thần cảm hứng từ Infernal Affairs. Khi chuyển thể, tôi cũng thay đổi khá nhiều chi tiết để hợp với thị hiếu người xem hiện tại”.