Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa có Công văn số 2171 về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh (HS) học tập tại TP Cần Thơ do dịch COVID-19 gửi phòng GD&ĐT quận, huyện; Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện.



Học sinh một trường THPT tại Cần Thơ. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Theo đó, Sở GD&ĐT hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho trẻ mầm non, học sinh, học viên (gọi chung là HS) các tỉnh, TP trực thuộc trung ương (ngoài TP Cần Thơ) vào học tập tại các trường mầm non, trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP (gọi chung là cơ sở giáo dục) do dịch COVID-19.

Cụ thể, đối tượng tiếp nhận là HS thuộc các tỉnh, thành ngoài TP Cần Thơ đang cư trú tại Cần Thơ, không thể quay lại trường cũ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, có nguyện vọng vào học tập tại các cơ sở giáo dục nơi HS đang cư trú.

Điều kiện nhập học: HS thuộc đối tượng tiếp nhận và có đủ hồ sơ nhập học; Các cơ sở giáo dục nơi HS có nguyện vọng nhập học có đủ điều kiện tiếp nhận (ưu tiên trường gần nơi cư trú của HS).

Hồ sơ nhập học gồm:

+Hồ sơ chứng minh người xin nhập học hiện là học sinh đang học tại một cơ sở giáo dục ngoài TP Cần Thơ (trường cũ): học bạ hoặc phiếu liên lạc hoặc phiếu báo điểm… của năm học 2020-2021 (HS mầm non không cần hồ sơ này).

+Xác nhận địa bàn cư trú hiện tại: hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương (bản photo, không cần chứng thực).

+Đơn xin nhập học (theo mẫu đính kèm), tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

HS nộp hồ sơ nhập học tại cơ sở giáo dục theo đúng hệ đã học gần nơi cư trú nhất và được sự đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm trước ngày khai giảng năm học mới (nộp trực tiếp hoặc gửi qua mail dưới dạng file).

Thời gian học tập: HS được học tập tại các cơ sở giáo dục của TP Cần Thơ từ ngày bắt đầu năm học 2021-2022 đến khi trường cũ của HS tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022.

